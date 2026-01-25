Carrick le echa un cable a Guardiola

Sólo el Arsenal puede ganar (o perder) esta Premier. Mikel Arteta se muere por alzar el trofeo que se resiste en el norte de Londres desde la temporada 2003/04, la del Arsenal de los 'Invencibles' con Arsène Wenger y Thierry Henry a la cabeza. Se quedó con la miel en los labios dos años consecutivos, en 2023 y 2024, y cedió ante su maestro, un Pep Guardiolaque le adelantó por la derecha y revalidó su corona en Inglaterra. El curso pasado también quedó segundo, unos cuantos puntos por detrás de aquel todopoderoso Liverpool. Con esto en mente, recibían los 'gunners' la visita de un Manchester United resucitado bajo la batuta de Michael Carrick y que asaltó un Emirates Stadium para, sin seguramente quererlo, echarle un cable al Manchester City de Pep Guardiola (2-3).

Pues eso. Que el desenlace del campeonato depende única y exclusivamente del Arsenal. Tras el empate a nada en City Ground, los de Arteta, conscientes de que no debían menospreciar a un Manchester United renovado con el sello de una leyenda 'red devil' como Carrick, dejaron escapar tres puntos vitales en su lucha por el título. O lo que es lo mismo: el Manchester City acortó distancias y está a tan solo cuatro puntos del liderato.

En un encuentro marcado por los errores en ambos conjuntos, Patrick Dorgu y Matheus Cunha nos brindaron dos goles para enmarcar. Odegaard, con algo de fortuna, puesto que su disparo golpeó en Lisandro Martínez antes de colarse en la red, avanzó a los locales a la media hora de partido. Pero Mbeumo igualó rápidamente la contienda al aprovechar un mal pase de Zubimendi en la salida de balón.

Final de infarto

Regresaron los protagonistas de vestuarios y Dorgu, después de hacer un par de paredes a un toque con Bruno, envió un misil a la mismísima escuadra. El balón tocó el travesaño antes de batir a David Raya. El danés, por cierto, tuvo que ser sustituido al sufrir una rotura muscular.

Llegados al minuto 80, el partido se volvió loco. Mikel Merino, quién si no, acudió al rescate para recoger un balón suelo en el área en la salida de un córner y empujarlo a gol. La alegría del Emirates, sin embargo, fue efímera. Enmudeció con el golazo de Matheus Cunha. No se lo pensó dos veces el brasileño para, desde la frontal, sacarse un derechazo al palo largo para volver a poner al United por delante. Carrick cuenta sus partidos por victorias: dos de dos como técnico de los 'red devils'.