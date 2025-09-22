¡Lo nunca visto en la carrera de Guardiola! Pep plantó el autobús frente a su 'kryptonita'

El Manchester City no termina de despegar. El equipo de Pep Guardiola sufrió un nuevo varapalo en la Premier League tras dejarse empatar en el último minuto frente al Arsenal en el Emirates, en un partido que tenía ganado desde el minuto 9 y que echó a perder... ¡incluso tras renunciar a su estilo!

Las buenas noticias para el City llegaron rápidamente en Londres. A los nueve minutos, los 'cityzens' ya ganaban gracias a un contragolpe visitante conducido por Tijjani Reijnders que terminó culminando Erling Haaland, definiendo por bajo ante David Raya. Pero a partir de ahí, muy sorprendentemente, el City echó el cerrojo y se dedicó a defender.

¡32,8% de posesión!

Tanto fue así que el Arsenal-Manchester City registró un dató histórico en la carrera de Pep Guardiola como entrenador: con un 32,8%, el de este domingo fue el partido con la cifra de posesión más baja de la dilatada trayectoria de Pep en los banquillos de Primera División (601 partidos).

Pero el cuadro mancuniano no solo perdió el dominio (menos del 30% de la posesión en la segunda mitad), sino que también fue inferior en cuanto a remates a portería, 12 para el Arsenal por 5 del City, además de completar la mitad de pases (516 por 225). Lejos de criticar el encuentro de su equipo, Pep Guardiola desveló posteriormente que todo formaba parte del plan de partido que había ideado para plantarle cara al Arsenal.

Estadísitcas del partido entre el Arsenal y el Manchester City / Flashcore

La kryptonita de Guardiola

Y es que los 'gunners' se han convertido en una auténtica pesadilla para Pep Guardiola. Mikel Arteta le tiene tomada la medida al de Santpedor hasta el punto de que el extécnico azulgrana tuvo que renunciar a su estilo para hacerle frente al Arsenal. Y ni así salió victorioso, con un gol de vaselina de Martinelli en el 93' que supuso el empate a uno definitivo.

"Hoy cambié mi filosofía por Arteta. Hice demasiados cambios por Arteta. No se puede jugar de tú a tú contra este Arsenal", aseguró tajante Pep Guardiola tras el encuentro. No le falta razón al catalán, pues el que fuera su pupilo como segundo entrenador se ha convertido en los últimos años en su kryptonita. Y los datos lo demuestran.

Cinco pinchazos consecutivos de Pep

Con el empate de este domingo, Mikel Arteta se erigió como el primer técnico que ha logrado evitar la derrota frente a Pep Guardiola ni más ni menos que en cinco partidos de liga consecutivos (dos victorias y tres empates).

Y por si fuera poco, las dos cifras de posesión más bajas de la carrera de Guardiola desde su debut en 2007 con el Barça B (con paso por el primer equipo del Barça y del Bayern) se han producido frente al Arsenal: 32,8% este domingo (1-1) y 36,8% en febrero de 2023. La única diferencia es que hace dos años sí le sirvió para ganarle al conjunto londinense (1-3), también en el Emirates.

"Me quito el sombrero ante nuestro equipo por su resiliencia. Es muy difícil cuando no eres efectivo presionando alto; siempre es complicado preparar el partido. Creo que el resultado es justo. Es un poco como que 'ah, estuvimos cerca', pero creo que en general el Arsenal fue mejor", dijo un satisfecho Pep, adaptado a tiempos modernos y sin temor a meter el autobús renunciando así al estilo que le ha acompañado durante casi dos décadas. El propio Guardiola se rió de sí mismo al declarar en rueda de prensa que ""¡No puedo vivir en este país sin otro récord! ¡Estoy muy orgulloso de ello!". agregó que "!"Una vez cada diez años no está mal, ¿verdad? También necesito demostrar mi valía cuando la configuración es diferente. Ahora soy el equipo de transición, ¿lo saben?".