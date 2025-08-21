Carlos Baleba: ¿el centrocampista del futuro vale 120 millones de euros o es un producto de la inflación de la Premier?

Rúben Amorim tiene la confianza total del Manchester United. Saben que la temporada pasada asumió el equipo en un momento muy complicado -a mitad de curso- y con la herencia de Erik ten Hag. El luso contaba con futbolistas que no quería y que no se adaptaban a su estilo de juego. Por ello, el club lo apoyó en su decisión de apartar a varios integrantes de la plantilla y ha tratado de fichar las piezas que ha pedido. Tras Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, que no han sido precisamente baratos, el próximo en Old Trafford puede dejar sus fichajes en simples anécdotas.

Entre los tres, en Old Trafford se han gastado 229,7 millones de euros. A cambio, Amorim ha reestructurado su ataque entero. Pero necesita más. El siguiente paso que quiere dar es mejorar su medular, aunque para ello el United deba tirar la casa por la ventana.

Un futbolista de 120 'kilos'

El objetivo 'red devil' no es otro que Carlos Baleba, centrocampista camerunés del Brighton de 21 años. Un portento físico, con buen trato de balón, que comete pocos errores y que está llamado a dominar la medular de alguno de los grandes de Europa más pronto que tarde. Con contrato hasta el 30 de junio de 2028, los 'Seagulls' no pondrán facilidades para que salga. Desde Inglaterra aseguran que su precio son 120 millones de euros, una cantidad que asusta a cualquiera. Pese a ello, el United se plantea alcanzar dicha cantidad. ¿Por qué? ¿Qué le ha visto Amorim para tirar la casa por la ventana de esta manera?

Carlos Baleba, durante un partido con el Brighton de Premier League / Instagram

Nacido en Douala, Camerún, en 2004, Carlos Baleba es un perfil de futbolista bastante especial porque combina un físico dominante con un control del cuerpo excelso y una técnica muy pulida. Pese a medir 1,78 metros, es un jugador muy corpulento, capaz de abarcar mucho campo, ganar muchos duelos y aguantar contacto de todo tipo. El curso pasado fue el decimosexto jugador del torneo que más 'tackles' intentó, 80, y el decimoprimero en intercepciones, 46, según datos de 'FBRE'F. Sin embargo, no paga esa potencia física con pérdida de agilidad o capacidad de girar sobre su eje, una condición que le permite encajar en casi cualquier equipo del mundo.

Conducción de extremo, físico de 'box to box'

Con balón, presenta una conducción insultante. Rompe muchísimas líneas con una facilidad pasmosa y no se le ve nada alterado cuando recibe en posiciones sensibles. Más bien lo contrario. Siempre está tranquilo, disfruta asumiendo riesgos y toma decisiones bastante acertadas a su corta edad. La temporada pasada promedió un acierto del 87,4 % en el pase, según datos de 'FBREF'. Todo ello lo convierte en una solución perfecta para esquivar la presión de los contrarios, cada vez más perfeccionada y agresiva en el fútbol de élite.

Carlos Baleba, durante un partido contra el Liverpool / Instagram

Su manera de avanzar con el balón se explica por su formación. Varios informes señalan que ocupó la posición de extremo en etapas anteriores, y eso se nota en la actualidad. Tiene buena aceleración, es explosivo y escanea el terreno de juego con un simple vistazo. Por ello, completó el 57,9% de los regates que intentó (33 de 57), siendo el tercer jugador del torneo con más acierto en esta faceta -de los que intentaron más de 50 regates-, según datos de 'FBREF'. Después, da buenos pases, tanto en largo como en corto, y entiende cuándo llega el momento de abrir el balón a banda, lo que podría impulsar a piezas como Bryan Mbeumo, futbolistas letales con espacios cerca de la portería.

Un caramelo para Amorim

Entonces, pongan en una coctelera un físico de élite, con mucha suficiencia para romper líneas y llevar el balón a campo rival, criterio para soltar el esférico en el momento justo y un talento innato que aún puede explotarse mucho. El resultado es un centrocampista prácticamente perfecto, que incide en las dos áreas e ideal para transicionar. O lo que es lo mismo: un caramelo para Rúben Amorim.

Carlos Baleba controla un balón durante un partido de Premier League / Instagram

Llegado a Brighton procedente del Lille el verano de 2023 a cambio de 27 millones de euros, Baleba disputó 40 partidos durante la temporada 2024-25, marcando un total de cuatro goles y sirviendo dos pases de gol. Además, jugó de pivote, mediocentro y defensa central. Y, en casos de urgencia extrema, podría jugar de extremo o lateral sin perder solidez. El margen de mejora que tiene es grande, pero su capacidad de incidir en partidos también. Con un futuro brillante por delante, el United tiene claro que, si no consigue su ficha ahora, volverá a por él en 2026.

Pagar 120 millones de euros por el futbolista es siempre arriesgado, por muy contrastado que esté. Sin embargo, teniendo en cuenta su proyección, podría ser un buen movimiento por parte del United. Sin ir más lejos, cuando el Newcastle fichó a Alexander Isak de la Real Sociedad el verano de 2022 por 70 millones de euros todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. Hoy, vale más de 120 'kilos. ¿Una buena decisión o una completa locura?