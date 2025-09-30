Carles Planchart, mano derecha de Pep Guardiola, abandona el Manchester City

Malas noticias para Pep Guardiola. El técnico del Manchester City pierde a una de las últimas piezas de su staff técnico original. Se trata de Carles Planchart, analista que ha permanecido al lado del preparador catalán desde su etapa en el FC Barcelona. Un auténtico mazazo para el de Santpedor, que renovó el año pasado hasta 2027 con el cuadro británico.

"Ha sido una decisión consensuada, pero a la vez difícil de tomar después de 18 años compartiendo muchos éxitos juntos", explicó Planchart este martes en un comunicado publicado en sus redes sociales. Carles Planchart era una de las manos derechas de Guardiola. De hecho, se ocupaba del scouting en el staff técnico de Pep incluso desde su etapa en el Barça B.

Los rumores de una posible separación aparecieron con la marcha del de Santpedor del FC Barcelona en 2012, pero nada más lejos de la realidad. En ese sentido, tanto Planchart como Domènec Torrent -otro de los ayudantes y que también dejó el City en 2018- notificaron a la dirección deportiva azulgrana su deseo de abandonar el cuerpo técnico del Barça, una vez confirmada la marcha de Pep Guardiola a la Bundesliga.

Planchart y Torrent, junto a Guardiola y Roura / JOAN MONFORT

Entre sus tareas durante todos estos años se encontraba el análisis de los rivales de los equipos de Guardiola, así como la grabación de vídeos específicos durante los entrenamientos del FC Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City.

Su marcha, por motivos personales, se suma a la de otros integrantes de su staff como Juanma Lillo, que dijo adiós a Guardiola una vez finalizada la pasada temporada. De hecho, ni siquiera estuvo presente ya en el Mundial de Clubes que se celebró en junio.

Nuevos proyectos

Carles Planchart quería seguir el mismo camino y notificó a Pep en junio su deseo de abandonar el Manchester City, en parte también por el desgaste que supone el día a día en un club de tan alto nivel, luchando por la Premier y por la Champions año tras año. Sin embargo, Guardiola logró convencerle para que se quedara, al menos unos días.

Pero tras unos meses valorando y analizando la situación, finalmente ha sido ahora cuando Carles Planchart ha hecho pública su salida del Manchester City: "Me gustaría comunicar que, desde el inicio de la temporada 2025/2026, ya no trabajo en el cuerpo técnico de Pep Guardiola en el City. Ha sido una decisión consensuada, pero a la vez difícil de tomar después de 18 años compartiendo muchos éxitos juntos".

"A veces, en la vida, se debe saber dar un paso al lado para abrir las puertas a nuevos proyectos que te regeneren la ilusión para seguir trabajando en este mundo del fútbol que tanto amo", concluye el comunicado de Planchart, cuya marcha deja a Pep Guardiola únicamente con Lorenzo Buenaventura como miembro de su staff original desde que entrenaba al FC Barcelona.