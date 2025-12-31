Cargan contra el 'Dibu' Martínez: "¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¿Ahora no bailas?"

El Arsenal-Aston Villa del martes fue más que un simple partido de despedida del 2025. El conjunto de Mikel Arteta se impuso 4-1 en un duelo que cobraba una importancia vital de cara al liderato de la Premier League, pues ambos equipos tan solo se encontraban separados por tres puntos. Sin embargo, los 'gunners' dieron un golpe sobre la mesa en un Emirates Stadium cargado de tensión.

Prueba de ellos fueron los constantes rifirrafes entre los jugadores y, sobre todo, dos de los piques más llamativos de la jornada: Unai Emery-Mikel Arteta y Emiliano Martínez-afición. Centrándonos en ambos entrenadores, las cámaras de televisión captaron como no hubo saludo tras el pitido final.

Las imágenes muestran a Arteta buscando a su homólogo en el banquillo villano y, tras no localizarlo, dirigirse hacia el centro del campo. Preguntado posteriormente por la acción y por el hecho de que no saludara al técnico 'gunner' tras el encuentro, Unai Emery aseguró que no tenía ganas de esperarle durante mucho tiempo.

"No podía esperar, hacía frío"

"Le estuve esperando, pero estaba con su staff técnico. Siempre mi rutina es ir en primer lugar a saludar al entrenador rival, darle la mano y marcharme dentro o con mi staff. Pero siempre, en primer lugar, voy a saludar al entrenador rival. Si él no tiene la misma norma, no puedo esperarle, pero no pasa nada", comentó en primer lugar el de Hondarribia en zona mixta.

Cuestionado sobre si estaba enfadado con Mikel Arteta, insistió en que no ante los micrófonos de 'Sky Sports': "No, no, no. Yo estoy muy feliz, pese a la derrota hoy, por cómo estamos haciendo las cosas y el momento que vivimos. Enhorabuena al Arsenal. No ha habido un problema por mi parte, pero no podía esperar porque hacía frío".

Eso sí, imágenes posteriores desvelan cómo el entrenador del Aston Villa se marcha rápido a vestuarios tras saludar únicamente al cuarto árbitro, con una ligera y rápida mirada hacia el banquillo 'gunner' pero con paso firme y sin llegar a detenerse para buscar a Mikel Arteta.

El 'Dibu', insultado y vacilado

Esta no fue la única polémica producida en el túnel de vestuarios. Y es que minutos después, el 'Dibu' Martínez y aficionados del Arsenal protagonizaron escenas lamentables mientras los futbolistas del Aston Villa se retiraban del terreno de juego.

En un vídeo que rápidamente se hizo viral por redes sociales, se puede ver al guardameta argentino siendo insultado por parte de un grupo de aficionados situados en las gradas cercanas al túnel de vestuarios y que no dudaron en compartir públicamente sus palabras hacia el campeón del mundo con la Albiceleste.

"¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan!", le gritaban al 'Dibu', canterano del propio Arsenal. "Ahora no bailas, ¿verdad?", decían varios hinchas. Unas palabras que no sentaron nada bien al portero del Aston Villa, que se encendió y que trató de ir a por los aficionados con rostro visiblemente enfadado mientras era sujetado y empujado hacia dentro por miembros del cuerpo técnico de Unai Emery.

No fue el día de Emiliano Martínez. Ni fuera del terreno de juego ni dentro de él. Un grave error del meta del Aston Villa provocó el 1-0 del Arsenal nada más comenzar la segunda mitad, en la que los 'gunners' terminaron goleando a los 'villanos' para consolidarse al frente de la Premier League, un título con el que soñaba Unai Emery tras once victorias consecutivas. La racha llegó a su fin en el Emirates Stadium.