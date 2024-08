La carambola a tres bandas que necesita Joao Félix para cerrar su futuro

La caída del fichaje de Samu Omorodion por el Chelsea hizo saltar todas las alarmas en los despachos del Metropolitano. Con Julián Álvarez y Conor Gallagher en la capital española, el delantero colchonero tuvo que volverse de Londres, donde esperaba cerrar su llegada a Stamford Bridge.

Un contratiempo que nada afectó con el fichaje de Julián, que ya ha sido oficializado por el Atlético, pero que de momento hace poner en 'stand by' el anuncio del mediocampista inglés. Por el momento, no parece que vaya a afectar, aunque parece necesario encontrar una nueva solución en el marco de la operación para poder dar el anuncio oficial. Un hecho que parece tener nombre propio, y no es otro que el de João Félix.

Joao Félix marcó un golazo ante el Getafe / Twitter

El portugués está en negociaciones con el Chelsea, encontrando así una solución doble por parte del Atlético, que además de poder cerrar el fichaje de Gallagher, encontrará salida para João, que era una de las prioridades de mercado de la dirección deportiva colchonera.

Tras su paso en la segunda mitad de la temporada 22/23 por Londres, parece que João está dispuesto a volver a militar en el nuevo equipo de Maresca, que debido a su sobrepoblación en la plantilla también tendrá que resolver algún que otro asunto para poder cerrar la llegada del portugués.

Sterling, la posible llave de todo

Todo eso sucedió el mismo día que el Chelsea presentó su nuevo fichaje, el también portugués Pedro Neto, que llegó procedente del Wolverhampton por más de 60 millones de euros. Otro extremo para una plantilla que debe empezar a aligerarse, y de forma urgente. Son más de 40 integrantes con los que cuenta el Chelsea, que tiene menos de tres semanas para poder ordenar todo ello.

Pero lejos de centrarse en la operación salida, los 'blues' quieren incorporar todavía a más jugadores. João Félix parece ser el siguiente, aunque para llegar necesita una salida que apunta a tener también nombre propio. Raheem Sterling no entra en los planes de Enzo Maresca y parece que tendría ya destino escogido.

Sterling se lamenta después de su penalti fallado frente al Leicester / AP

La Juventus vería en el extremo inglés la pieza ideal para reforzarse, aunque deben todavía encontrar la fórmula para formalizarlo. Una cesión sería lo ideal, aunque el elevado sueldo del jugador es un problema. En Turín no quieren pagar los 12 millones netos que gana Sterling y el Chelsea debe encontrar la manera de cerrar su salida para poder dar entrada a João y a la vez, oficializar la llegada de Gallagher al Atlético.

Un rompecabezas de muchas piezas que abre un nuevo horizonte y que puede poner fin, de una vez por todas, a la tormentosa etapa de João Félix en el Atlético de Madrid.