Los capitanes del City pagan 11.400 euros tras la humillación en Bodo: "Es lo mínimo"

El Manchester City cosechó este martes una de las peores derrotas de su historia en la Champions. En una tarde-noche helada en Noruega, recibieron los de Pep Guardiola un repaso ofensivo por parte de un Bodo/Glimt que todavía no conocía la victoria en el año de su debut en la Liga de Campeones.

Las críticas tras el encuentro se hicieron notar en Inglaterra, tanto desde los medios de comunicación como de la propia afición 'cityzen'. En ese sentido, fueron 374 hinchas los que se desplazaron desde Manchester hasta Bodo para ver a su equipo siendo "humillado" por uno de los rivales más flojos de la máxima competición europea.

"No estoy de acuerdo en que haya sido una actuación floja. Estuvimos flojos contra el United, pero hoy no. Había muchos jugadores importantes que no han estado aquí y nos dan más consistencia de la que tenemos, pero no tuve la sensación de que hoy el equipo no estuviera bien", dijo Pep Guardiola tras el encuentro.

Pese a que el técnico catalán optó por justificar la derrota y sin apenas autocrítica, los capitanes del City han salido al paso este miércoles para contentar a sus aficionados después de la goleada sufrida ante el Bodo. Fueron tres goles encajados, pero pudieron caer cuatro o cinco perfectamente.

Por ese motivo, en un comunicado conjunto, Haaland, Bernardo Silva, Rodri y Rúben Dias se disculparon por el bochorno y desvelaron su intención de costear el gasto de las entradas de los hinchas desplazados.

El comunicado de los capitanes

"Nuestra afición lo es todo para nosotros. Sabemos el sacrificio que hacen nuestros aficionados cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos, tanto en casa como fuera, y nunca lo daremos por sentado. Son la mejor afición del mundo", expone el texto hecho público esta tarde.

"También reconocemos que la afición que nos apoyó en el frío gélido tuvo que viajar mucho en una noche difícil para nosotros en el campo. Cubrir el coste de las entradas para los aficionados que viajaron a Bodø es lo mínimo que podemos hacer", concluye el comunicado de los capitanes.

Según apuntan desde Inglaterra, el coste de las localidades de los 374 aficionados que estuvieron presentes en el estadio del Bodo/Glimt asciende hasta los 11.400 euros (10.000 libras). Una vez se conoció la noticia, fue Erling Haaland el primero en dar la cara.

"No podíamos dejar que su apoyo quedara sin respuesta, ahora tenemos que revertir esto juntos", escribió el delantero en redes sociales, sabedor de que el partido de su equipo en Noruega fue muy, muy flojo.