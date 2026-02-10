Un cañón llamado Szoboszlai: el favor que Alexander-Arnold le hizo al Liverpool marchándose al Madrid

Dominik Szoboszlai se ha robado los focos de toda Europa a base de 'pepinazos' a balón parado y actuaciones sensacionales, ejerciendo de lateral derecho y asumiendo con mucha clase un rol absolutamente inesperado cuando empezó a despuntar en Austria. El húngaro es especial. Y lo ha podido demostrar de verdad desde que Trent Alexander-Arnold se marchó al Real Madrid.

El Liverpool pagó 70 millones de euros al RB Leipzig en el verano de 2023 por el traspaso del futbolista húngaro. Una apuesta fuerte, decidida, pero que también generó dudas razonables: 22 años, sin experiencia en la Premier League y una cifra elevada. Hoy, con perspectiva, la sensación global es que la cláusula incluso salió barata.

Szoboszlai, en su presentación como jugador del Liverpool / Liverpool FC

Szoboszlai llegó a Anfield en un contexto complejo. Aterrizó en la última temporada de Jürgen Klopp, que aunque no anunció su marcha hasta enero, ya convivía con ese ambiente extraño que siempre acompaña a la despedida de una leyenda tras nueve temporadas en el club. Señalado como una de las piezas para iniciar una nueva era, el futbolista que fichó el Liverpool no es el mismo que hoy disfruta Arne Slot. El club ‘red’ incorporó a un mediapunta fino, ágil y con un golpeo espectaclular. Incluso podía ocupar el extremo derecho.

De mediapunta a lateral

De perfil claramente ofensivo y cómodo cerca del área, Szoboszlai era un peligro constante por su letal disparo lejano. Sin embargo, con el paso del tiempo, en Liverpool detectaron que tenía mucho más que ofrecer. Y que, quizá, alejarlo del área podía multiplicar su impacto, algo impensable el día de su fichaje. En gran parte, gracias a su mejora física.

Dominik Szoboszlai, con el Liverpool ante el Manchester City / ADAM VAUGHAN / EFE

El internacional húngaro tenía otras cualidades muy interesantes que las mencionadas: estaba capacitado para tener peso en la construcción, presentaba buena conducción, uno contra uno, desborde e inteligencia táctica y también mostraba sacrificio defensivo. Entonces, Slot lo tuvo claro: Szoboszlai es uno de esos futbolistas capaces de hacer mejores a sus compañeros. Y ahí entró en escena un factor clave: la salida de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid.

La salida de Alexander-Arnold

Durante años, Alexander-Arnold asumió un rol capital en Anfield, actuando como lanzador de juego, partiendo desde el lateral derecho. Aprovechando su pie privilegiado y su inteligencia táctica, el inglés ocupaba con frecuencia posiciones interiores cuando el equipo tenía el balón y ponía a correr a un tridente de ensueño con sus milimétricos envíos a larga distancia. Szoboszlai está haciendo algo parecido, pero si el actual jugador del Real Madrid siguiera en la plantilla, difícilmente estaríamos viendo al húngaro brillar de esta manera. Esta temporada ya son 9 goles y 7 asistencias en 34 partidos. Registros sensacionales.

Dominik Szoboszlai, celebra un gol con el Liverpool / AP

“En términos de mentalidad, no es fácil jugar de lateral si solo has sido mediocampista durante toda tu carrera. Le probamos en pretemporada contra el Stoke, pero tuvimos el balón todo el tiempo. Esta vez teníamos que defender mucho: era un partido difícil, en un campo difícil y contra un rival difícil”, explicó Arne Slot en septiembre, cuando empezó a poner a prueba su experimento.

Uno de los mejores del mundo a balón parado

Hoy ya no es un experimento, es una realidad. Como también lo es su impactante golpeo a balón parado. No es ninguna novedad, pero sigue sorprendiendo. Todo el mundo tiene muy fresco el 'chicharro' al Manchester City este fin de semana, aunque esta misma temporada dejó su huella ante el Arsenal, marcando el gol de la victoria en el minuto 83 con un misil desde 30 metros, y ante el Olympique Marsella en Champions, con un disparo raso que emuló a Ronaldinho ante el Werder Bremen. “He marcado mejores tiros libres. Miren mi gol de falta contra Turquía”, afirmó con naturalidad el ‘8’ del Liverpool.

Y él mismo lo tiene claro. Si Alexander-Arnold siguiera en la plantilla, Europa disfrutaría menos de su talento a balón parado. “Siendo sincero, debería mencionar a Trent. Él lanzaba las faltas porque tiene un disparo increíble. Pero al final tuve mi oportunidad y la aproveché”, reconoció en su momento.

De momento, esta temporada no está siendo para tirar cohetes en el Liverpool. Por lo menos, a nivel nacional. Pero en Anfield hay un consuelo importante, Dominik Szoboszlai, uno de los futbolistas más especiales del mundo.