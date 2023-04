En el campo como en casa: así es el estadio del Luton Town que debería invertir 10 millones en remodelar

Visitar el estadio del Luton Town es una experiencia única: hay que cruzar el patio trasero de las casas que lo rodean Al Luton Town le saldría caro ascender a la Premier League, debería remodelar una grada entera

Si hay una afición que vive el fútbol como nadie son los ingleses. En el Reino Unido, la cuna del deporte rey, la afición se entrega a sus equipos como a una religión y lo viven apasionadamente. El Luton Town, tercer clasificado en el Football League Championship, la tercera categoría inglesa, es uno de esos equipos en los que la peregrinación al campo se convierte en una experiencia de lo más genuina.

Ver un partido del Luton Town en el campo es como estar en casa: para acceder al estadio hay que cruzar los jardines traseros de los hogares de los vecinos. Cuando vas de visitante al Kenilworth Road, vas paseando por la avenida lateral hasta que, de repente, parece que vayas a entrar a una casa. El acceso a la grada Oak se encuentra situado entre dos casitas adosadas y, al cruzar las puertas, cruzas los jardines traseros, saludas a la gente que está cenando en su casa y subes unas escaleras que te llevan a la grada.

Luton away is one of my favourites. Stadium slapped in someone’s back garden. Full of character. Let’s get into them today 👏🏻 #bcfc pic.twitter.com/4h9TZ7alZX