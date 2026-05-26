Cambio de ciclo en el City: salida en masa tras el adiós de Guardiola

La salida de Pep Guardiola del Manchester City marcará un antes y un después en el club inglés. Después de una etapa histórica en el banquillo ‘skyblue’, el adiós del técnico catalán abre un nuevo escenario en el Etihad Stadium y amenaza con provocar una profunda reestructuración interna en los próximos meses.

El cambio de ciclo no solo afectará al banquillo. La marcha de Guardiola también arrastra a varias de las figuras más importantes de su cuerpo técnico, piezas de confianza que han acompañado al entrenador durante algunos de los años más exitosos de la historia del club.

Pep Lijnders, Manel Estiarte, Lorenzo Buenaventura y Xabi Mancisidor también abandonarán el Manchester City al término de la temporada. Todos ellos formaban parte del equipo de trabajo de Guardiola y cierran así su etapa en el conjunto inglés junto al preparador de Santpedor.

Lijnders había llegado esta misma campaña como asistente técnico, mientras que Buenaventura ejercía como principal preparador físico desde 2016, coincidiendo con la llegada de Guardiola al City. Estiarte, hombre de máxima confianza del técnico catalán, había sido durante años una figura clave en la gestión del vestuario y en el día a día del equipo. Por su parte, Mancisidor pone fin a una extensa etapa como entrenador de porteros, cargo que ocupaba desde 2013.

Estas salidas refuerzan la idea de que el próximo entrenador del Manchester City iniciará una nueva etapa con un equipo de trabajo completamente renovado. Todo apunta a que el nuevo técnico aterrizará acompañado de sus propios colaboradores para liderar el nuevo proyecto deportivo del club.

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El Manchester City quiso despedirse públicamente de todos ellos a través de un comunicado oficial. “Todo el City le agradece a estos trabajadores su duro esfuerzo y dedicación y les deseamos la mejor de las suertes en el futuro”, señaló la entidad inglesa.