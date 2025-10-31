El calvario de Rodri podría llegar a su fin

Pep Guardiola está a punto de recuperar a su piedra angular, al dueño absoluto del centro del campo del Manchester City. Tras casi otro mes de baja, Rodri Hernández podría regresar a los terrenos de juego este mismo domingo frente al Bournemouth.

El que fuera Balón de Oro cayó lesionado el pasado cinco de octubre frente al Brentford. Fue un golpe demasiado duro para un Rodri que empezaba a sentirse de nuevo futbolista tras haber ido acumulando minutos poco a poco desde el mes de mayo, fecha en la que regresó de una rotura de cruzados sufrida en septiembre de 2024.

Pero la mala fortuna se cebó con él. Una lesión en los isquiotibiales justo antes del parón internacional del mes de octubre le ha mantenido casi otro mes de baja, perdiéndose los últimos cuatro partidos del Manchester City (Everton, Villarreal, Aston Villa y Swansea) y los duelos de la selección española frente a Georgia y Bulgaria. Pero este domingo podría poner fin a su calvario.

Preparado, pero suplente

Fue el propio Pep Guardiola quien anunció la posible vuelta del internacional con España. "Creo que estará listo para ayudarnos. Tal vez no desde el principio del encuentro, pero espero que pueda estar con nosotros", dijo el de Santpedor en rueda de prensa.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habla con Rodri durante un partido de la Premier League / EFE

"Ha estado fuera varias veces y todo el mundo sabe lo importante que es para nosotros. Tiene muchas ganas de jugar, pero hay 18 jugadores que también las tienen. Tengo la sensación de que cuando Rodri alcance su mejor nivel, podrá ayudarnos, junto con todas las alternativas que tengo, y seremos un equipo difícil de vencer para los rivales. Eso es lo que quiero", añadió este viernes el técnico catalán.

Guardiola, además, también confirmó la presencia de Erling Haaland -"estará en forma"- frente al Bournemouth de Iraola, equipo revelación de la Premier League tras sumar cinco victorias y tres empates en nueve jornadas, lo que le sitúa en la segunda posición por detrás del Arsenal y dos puntos por encima del propio Manchester City.