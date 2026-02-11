El calvario del exfutbolista Rio Ferdinand tras su retirada: "Tengo que usar silla de ruedas"

Rio Ferdinand, exjugador del Manchester United y la selección de Inglaterra, reveló que jugó durante años medicándose a causa del dolor de espalda: "Llevo mucho tiempo con problemas de espalda. Tengo lesiones de mi carrera... Durante seis años jugué con pastillas e inyecciones", dijo el actual comentarista en una entrevista con Men's Health UK.

El ex internacional inglés se retiró en 2015 después de casi 600 partidos para clubes como West Ham, Leeds, Manchester United y QPR. A sus 47 años, el excentral está padeciendo consecuencias severas tras años de sufrimiento que le obligan a ser regularmente hospitalizado y usar silla de ruedas durante días.

El último baile de la leyenda inglesa

En su última etapa con el QPR, Ferdinand disputó solo 11 partidos de Premier League debido a sus molestias físicas. "Veía que mi cuerpo se resentía, que me estaba lesionando y que tenía que esforzarme al máximo para jugar y entrenar". La espalda del histórico jugador truncó su última temporada como profesional, sumado a los malos resultados, el equipo inglés acabó por descender.

A partir de su retiro, Ferdinand está mucho más concienciado con su salud. La leyenda de los 'Red Devils' expone que acude por primera vez a un fisioterapeuta que combina sus evaluaciones con un entrenador personal para realizar ejercicios focalizados en el problema: “Por primera vez desde que me retiré estoy siguiendo un enfoque holístico. Ahora intento prevenir en lugar de arreglar algo cuando ya está roto”.

Ahora el inglés busca reducir al máximo los efectos de la élite y concienciar a la sociedad de los límites del deporte.

Luis Suárez, espejo de Ferdinand

El jugador uruguayo es un reflejo de los problemas físicos de Ferdinand. El delantero del Inter de Miami sufre desde 2020 una severa artrosis en su rodilla derecha, una condición crónica y degenerativa que le genera intensos dolores y dificultades en su vida cotidiana: “En la parte externa tengo una hipertensión, que no me queda la rodilla extendida. Eso me quedó de la cirugía de 2020 en Barcelona... Y desde antes de la cirugía vengo con un desgaste de cartílago interno de la rodilla. Eso me genera un pinchazo constante".

'El Pistolero' lleva seis temporadas jugando con severas dificultades: "El día antes del partido me tomo tres pastillas de noche, una al otro día de mañana, y el día del partido me 'pincho' un diclofenac, y así es como aguanto”, confesó en entrevista con el programa '100% Deporte'. Estos casos muestran cómo la pasión puede superar al dolor. A pesar de no ser una buena dinámica, seguramente Ferdinand y Suárez no serán los últimos perjudicados.