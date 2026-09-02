Fin al calvario de Kulusevski: vuelve a entrenar 477 días después

Dejan Kulusevski saltó el 11 de mayo de 2025 al Tottenham Hotspur Stadium en un partido de la jornada 36 de la Premier League contra el Crystal Palace para intentar sacar los tres puntos. Pero ese día, todo cambió para el extremo sueco: en el minuto 19, se retiró del terreno de juego tras notar molestias en la rodilla y fue sustituido, saliendo del campo por su propio pie.

Si bien la imagen inicial preocupó a los 'Coys', no tenía pinta de que sucediese lo que finalmente terminó pasando. Kulusevski pasó por quirófano cuatro días después del encuentro contra el Palace, y desde entonces, ya no ha vuelto a jugar un partido de fútbol.

El sueco se perdió la temporada pasada entera, lo que también le impidió entrar en la convocatoria de su selección para jugar el Mundial. Durante el tiempo que ha estado ausente, tanto Kulusevski como el Tottenham dieron muy pocas pistas sobre cómo estaba yendo el proceso de recuperación.

Pero lo que sí que ha comunicado el propio jugador es la noticia más importante que podía dar: su vuelta. A través de su Instagram, el atacante ha publicado el siguiente mensaje: "Después de 477 días he vuelto a un entrenamiento completo. Todo es imposible hasta que deja de serlo. Quieres ver un milagro, sé uno".

Kulusevski publicó este mensaje junto a una fotografía celebrando su regreso con su hija y una emotiva carta escrita por su familia: "Dijeron que nunca volverías a jugar, pero obviamente no te conocen. Hoy, has vuelto a donde perteneces, no porque fuese fácil, sino porque no te rendiste. Nos has inspirado con tu fuerza, tu paciencia y tu corazón".

"Hoy no solo celebramos un entrenamiento, celebramos la prueba de que la determinación, el coraje y el amor pueden superar lo que una vez pareció imposible. Te caíste, luchaste y te levantaste. Estamos muy orgullosos de ti".

Tras tanto tiempo ausente, pese a que el inicio de temporada del Tottenham está siendo muy malo, el regreso a los terrenos de juego de Kulusevski no corre prisa, pues el lunes puso la primera piedra para una vuelta con la que lleva tiempo soñando.