El calvario de Kalvin Phillips por los 12 años de cárcel de su padre

El centrocampista del Manchester City se ha confesado sobre la difícil situación que ha vivido "Creo que han pasado seis años desde la última vez que lo vi", confesó

Kalvin Phillips no lo ha tenido nada fácil en la vida para triunfar en el fútbol. Tras la brutal confesión de Dele Alli sobre sus problemas en la infancia, el siguiente ha sido el centrocampista del Manchester City. Su padre, Mark, está en la cárcel cumpliendo una condena de 12 años de prisión por drogas y violencia.

"Creo que han pasado seis años desde la última vez que lo vi. Fue como si nunca hubiera estado lejos de él. Nos reímos, hablamos de fútbool y dijimos lo orgulloso que estaba. Después de visitarlo, le dije que se asegurara de llamarme. No me ha llamado desde entonces", aseguró el ex del Leeds a una entrevista en el 'Daily Mail'.

Phillips, que no está pasando por su mejor momento futbolístico y le tocó vivir una etapa complicada tras su 'rifirrafe' con Guardiola por sus problemas de sobrepreso, ha confesado que quiere que su padre se reconduzca una vez salga de prisión. "Puede pedirme cualquier cosa: un coche, una casa, lo que sea. Me ha dicho que lo único que quiere es verme jugar al fútbol", afirmó el centrocampista de Leeds.

Más allá de su falta de minutos en el equipo tras una temporada prácticamente en blanco, Phillips esconde una historia de superación difícil de gestionar que probablemente haya condicionado su rendimiento en el conjunto de Guardiola. Aún así, confiesa que el ambiente en el vestuario es inmejorable. "No hay ni una sola persona con un ego que le haga creerse mejor que los demás", dijo.