El calvario final de Antony en el United: "Ni me saludaban"

La cabra tira al monte y Antony, a Heliópolis. El brasileño tuvo muy claro desde que puso los pies en el aeropuerto de San Pablo que su experiencia en el Real Betis se alargaría más allá de los seis meses de cesión que pactaron entre Manchester United y el club verdiblanco.

El extremo hizo presión en verano para que los ingleses rebajaran las pretensiones por su traspaso. Desde el primer momento supo que su único destino era el Benito Villamarín y forzó la negociación, con paciencia y sin desespero, a pesar de que los últimos días en Manchester fueron una montaña rusa de emociones que jugaron con los nervios del futbolista.

Le retiraron el saludo

El desenlace fue positivo para todas las partes involucradas. Antony regresaba al club de la Palmera a un precio menor del que se esperaba y el United se sacaba un peso de encima. Semanas después del final feliz, el atacante brasileño relató en 'ESPN Brasil' esos días vertiginosos viviendo en un hotel de Manchester y con su familia instalada en Sevilla.

"No soy el tipo de persona que le guste generar controversias, quien señale a la gente. De hecho, no mencionaré ningún nombre en esta entrevista, pero creo que me faltaron al respeto en Manchester, incluso con malas maneras. Ni tan siquiera me saludaban", admitía el futbolista al canal de su país.

El delantero brasileño del Betis, Antony, junto a Manuel Pellegrini / EFE

Antony, sin embargo, quiere pasar página de ese oscuro episodio sufrido en la ciudad del noroeste inglés: "Ahora ya no le doy importancia porque estoy donde quiero estar, en el Betis. Vivo en Sevilla y eso es lo más importante para mí".

El jugador brasileño cargó en el Manchester United con la losa pesada de su precio de traspaso, cuando los 'red devils' abonaron casi 100 millones de euros al Ajax por hacerse con sus servicios. Antony no elude la responsabilidad de su fracaso en la Premier y señala qué no funcionó en Old Trafford. "Acepto mi culpa, pero creo que las cosas extradeportivas me afectaron mucho en mi rendimiento. Sé mi potencial, mi calidad, no jugué un Mundial y estoy en la selección brasileña de regalo. Insisto, asumo mi responsabilidad por no rendir como debía, pero siempre intento ver las cosas positivas y ese proceso, ese tiempo en el United, fue necesario para reencontrarme conmigo mismo", aseveró el ya verdiblanco.

Viviendo en un hotel

Antony estuvo más de 40 días instalado en un hotel al lado del aeropuerto de Manchester, esperando a que las negociaciones entre los clubes fructificaran. "Fueron meses difíciles en Inglaterra, cuarenta días en el hotel, entrenando al margen de mis compañeros. No me respetaron, pero ya está, es la vida. No quiero crear más polémica. Estoy agradecido al club. Hubo buenos y malos momentos, gané dos títulos...", indicó el brasileño, que reconoció que sus familiares viajaron a Sevilla cinco días antes de que el trato entre United y Betis finalizara: "Mi corazón me decía que tenía que volver al Betis". Ahora vuelve a sonreír.