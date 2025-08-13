Se calienta el 'caso Isak' en el Newcastle: rebelión, camisetas quemadas y su piso en venta

La tensión entre Alexander Isak y el Newcastle United ha alcanzado un punto crítico. Según informan desde hace varios días diferentes medios de la prensa británica y sueca, el delantero sueco de 25 años no tiene intención de volver a vestir la camiseta de los 'Magpies', a pesar de tener contrato vigente hasta junio de 2028.

El conflicto se evidenció esta semana cuando se supo que Isak está entrenando de manera individual, apartado del grupo, y no será convocado para el próximo partido de la Premier League ante Aston Villa. La decisión del jugador de negarse a participar en los entrenamientos colectivos ha generado un aluvión de críticas por parte de la afición y de voces autorizadas del fútbol inglés.

En redes sociales, varios seguidores del Newcastle expresaron su indignación con gestos extremos, como la quema de camisetas del jugador. “Nunca deberías volverte tóxico ni negarte a entrenar o jugar”, advirtió el exdefensa y actual analista Jamie Carragher en el programa 'The Paper'.

Una negociación millonaria, críticas internas y advertencias

Isak es uno de los delanteros más cotizados de la Premier League, y el Liverpool aparece como su principal pretendiente. El club de Anfield ya habría presentado una oferta cercana a los 140 millones de euros, pero parece que el Newcastle la rechazó de inmediato. La directiva de los 'Magpies' es completamente reacia a su salida y algunos medios apuntan a que solo contempla dejar salir al futbolista por una cifra en torno a los 150 millones de libras, una cifra realmente alta para los 'reds', que ya lleva gastados 196 millones este merado.

Mientras tanto, Isak parece decidido a forzar su salida. Medios británicos revelaron que el delantero habría dejado la vivienda que ocupaba en Newcastle y por la que pagaba 9.000 libras al mes, interpretado como una señal clara de que no planea continuar en el club.

La postura del jugador ha abierto un debate sobre la ética en el mercado de fichajes. Alan Shearer, leyenda del Newcastle, fue tajante: “Ningún jugador está por encima del club”. Para el máximo goleador histórico de la Premier, la mejor opción es venderlo si no desea quedarse, reinvertir el dinero y reconstruir el equipo.

Desde otros sectores, como el medio 'talkSPORT', calificaron en una columna del diario la actitud de Isak de “repugnante” y alertaron al Liverpool sobre el riesgo de incorporar a un futbolista que recurre a estas tácticas para cambiar de equipo.

Un golpe para el proyecto del Newcastle

Este pulso llega en un momento clave para el club, que inicia la temporada 2025-26 con aspiraciones de consolidarse en la élite inglesa tras una gran inversión económica del gobierno de Arabia Saudí. Sin embargo, la situación de Isak amenaza con desestabilizar el vestuario y comprometer la planificación deportiva. Habrá que ver si, finalmente, el club blanco y negro cede a las presiones de Isak y le deja salir. Por ahora, parece que han llegado a un punto de no retorno.