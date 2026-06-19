Calendario de la Premier League 2026-27: duro comienzo para Xabi Alonso y Mikel Arteta

Los ojos del deporte rey miran al Mundial, pero el fútbol doméstico no se detiene. La Premier League ha dado a conocer el calendario para la temporada 2026-27 y los amantes de la liga británica ya empiezan a salivar con la cantidad de alicientes que hay en las primeras jornadas.

Por el momento, ha habido grandes cambios en los banquillos, fichajes ilusionantes y también salidas de renombre. Como siempre, muchas ganas de que empiece una de las competiciones más apasionantes del planeta.

La temporada comenzará el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto, con el Arsenal empezando la defensa de la ansiada corona el viernes ante un recién ascendido: el Coventry City de Frank Lampard. El Manchester United visitará a otro recién ascendido, el Hull City, para inaugurar el primer sábado de la Premier 2026-27, día en el que también jugarán Everton y Crystal Palace, Ipswich Town y Sunderland, Nottingham Forest y Leeds, y Brentford y el Tottenham de De Zerbi.

El domingo será el turno del Aston Villa de Emery, que recibirá al Brighton en Villa Park; del Manchester City de Enzo Maresca, que recibirá al Bournemouth, ya sin Iraola, para empezar de verdad la era post-Pep; y del Liverpool de Andoni Iraola, que echará a rodar ante el Newcastle en St. James's Park. Fulham y Chelsea cerrarán la jornada el lunes en Craven Cottage con un buen derbi londinense.

Mikel vs Xabi: en la jornada 3

No habrá que esperar mucho para tener el primer gran choque de la temporada: el fin de semana del 5 de septiembre habrá espectáculo en el norte de Londres. Mikel Arteta y Xabi Alonso se verán las caras en el Emirates Stadium para disputar la jornada 3 del campeonato. Un Arsenal-Chelsea de alta tensión que animará mucho el estreno liguero en la Premier.

Otra buena noticia de cara a la temporada 2026-27 en Inglaterra es la vuelta del Boxing Day, tradición que el año pasado no se celebró. Este año, por suerte para los amantes del fútbol, sí se podrá disfrutar de un maratón de partidos el 26 de diciembre. Se disputarán 10 encuentros en total, con el gran aliciente del Newcastle-Manchester City.