La calculadora de la última jornada de la Championship (Segunda División Inglesa): el ascenso a la Premier League, una película de Hollywood

La Championship (Segunda División Inglesa) encara su última jornada de la temporada. Después de 45 partidos infernales, una de las competiciones más duras e igualadas del planeta fútbol echa el cierre en la 46 antes de dar el paso a los playoffs de ascenso a la Premier League. Con el Coventry City de Frank Lampard recreándose en su fajo de billetes tras sellar la promoción directa como campeón, restan dos asientos más para regresar a la élite del fútbol inglés.

Ipswich Town, segundo con 81 puntos; Milwall, tercero con 80; y Middlesbrough, cuarto con 79, se juegan la segunda plaza que da el ascenso de forma directa sin tener que pasar por el doble dolor de cabeza en las semifinales y la final de promoción en Wembley. En la zona noble como quinto clasificado está el Southampton, que tras su empate con el Ipswich no se juega nada en la última jornada y ya sólo piensa en quién será su rival en el playoff.

A partir del Wrexham de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, sexto con 70 puntos y marcando el límite de la zona de playoff y cerca de culminar una película de Oscar, Hull City (70) y Derby County (69) buscan frustrar la épica del proyecto de Hollywood arrebatándoles la última plaza que da acceso a las semifinales de ascenso.

En la zona de descenso, tristemente ya conocemos a los tres equipos que disputarán la League One la próxima temporada: Sheffield Wednesday, tras una dura sanción por impagos, Leicester City, el histórico equipo campeón de la Premier en 2016, y Oxford United. Es decir, desde West Bromwich Albion (21º) hasta Norwich City (9º), hay trece equipos entre la zona roja y la zona de playoffs que no se juegan nada en esta última jornada. Tal y como suele ser de imprevisible la Championship hasta el último minuto, raro es que no haya muchos más equipos involucrados en peleas por la gloria o por evitar la catástrofe. Aunque todavía tenemos mucho en juego.

Los partidos de la 46ª jornada de la Championship (Segunda División Inglesa):

(*Todos los partidos se disputan este sábado 2 de mayo de forma simultánea a las 13:30 horas CEST) Bristol City vs Stoke City

Sheffield Wednesday vs West Bromwich Albion

Blackburn Rovers vs Leicester City

Swansea vs Charlton

Hull City vs Norwich

Derby County vs Sheffield United

Wrexham vs Middlesbrough

Millwall vs Oxford United

Ipswich vs QPR

Watford vs Coventry City

Portsmouth vs Birmingham City

Preston vs Southampton

Wrexham - Middlesbrough en la última jornada / Wrexham

La calculadora de la última jornada: las cuentas por el ascenso a la Premier League

1. Ascenso directo (2º puesto)

Ipswich Town (2º, 81 puntos)

Partido: Ipswich vs QPR

Si gana, asciende directamente

Si empata, necesita que Millwall no gane y que Middlesbrough no recorte la diferencia de goles

Si pierde, puede quedarse fuera si ganan Millwall o Middlesbrough - iría al playoff

Resumen: depende de sí mismo, pero no puede fallar.

Millwall (3º, 80 puntos)

Partido: Millwall vs Oxford United

Asciende si gana y Ipswich no gana

Si no gana, prácticamente se queda sin opciones - iría al playoff

Resumen: obligado a ganar y esperar.

Middlesbrough (4º, 79 puntos)

Partido: Wrexham vs Middlesbrough

Necesita ganar, que Ipswich pierda y que Millwall no gane

También podría subir si gana por una gran diferencia de goles, Ipswich empata y Millwall no gana - si no lo consigue, iría al playoff

Resumen: opciones muy remotas, necesita una combinación poco probable.

2. Playoffs (6º puesto)

Los cinco primeros ya están definidos. La lucha es por la sexta plaza, la última que da acceso a los playoffs de ascenso a la Premier League.

Wrexham (6º, 70 puntos)

Partido: Wrexham vs Middlesbrough

Si gana, asegura el playoff

Si empata o pierde, depende de otros resultados

Resumen: depende de sí mismo, pero tiene un rival muy exigente.

Hull City (7º, 70 puntos)

Partido: Hull City vs Norwich

Necesita ganar y que Wrexham no gane

Resumen: buena oportunidad, ya que su rival no se juega nada.

Derby County (8º, 69 puntos)

Partido: Derby County vs Sheffield United

Necesita ganar

Que Wrexham pierda

Y que Hull no gane (o le favorezca la diferencia de goles)

Noticias relacionadas

Resumen: es el que lo tiene más complicado.