La calculadora de la última jornada de la Championship (Segunda División Inglesa): el ascenso a la Premier League, una película de Hollywood
Hoy se disputa la última jornada de la Championship, con el billete de ascenso a la Premier League en juego en una espectacular jornada simultánea de 12 partidos: Wrexham, Ipswich Town, Milwall...
La Championship (Segunda División Inglesa) encara su última jornada de la temporada. Después de 45 partidos infernales, una de las competiciones más duras e igualadas del planeta fútbol echa el cierre en la 46 antes de dar el paso a los playoffs de ascenso a la Premier League. Con el Coventry City de Frank Lampard recreándose en su fajo de billetes tras sellar la promoción directa como campeón, restan dos asientos más para regresar a la élite del fútbol inglés.
Ipswich Town, segundo con 81 puntos; Milwall, tercero con 80; y Middlesbrough, cuarto con 79, se juegan la segunda plaza que da el ascenso de forma directa sin tener que pasar por el doble dolor de cabeza en las semifinales y la final de promoción en Wembley. En la zona noble como quinto clasificado está el Southampton, que tras su empate con el Ipswich no se juega nada en la última jornada y ya sólo piensa en quién será su rival en el playoff.
A partir del Wrexham de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, sexto con 70 puntos y marcando el límite de la zona de playoff y cerca de culminar una película de Oscar, Hull City (70) y Derby County (69) buscan frustrar la épica del proyecto de Hollywood arrebatándoles la última plaza que da acceso a las semifinales de ascenso.
En la zona de descenso, tristemente ya conocemos a los tres equipos que disputarán la League One la próxima temporada: Sheffield Wednesday, tras una dura sanción por impagos, Leicester City, el histórico equipo campeón de la Premier en 2016, y Oxford United. Es decir, desde West Bromwich Albion (21º) hasta Norwich City (9º), hay trece equipos entre la zona roja y la zona de playoffs que no se juegan nada en esta última jornada. Tal y como suele ser de imprevisible la Championship hasta el último minuto, raro es que no haya muchos más equipos involucrados en peleas por la gloria o por evitar la catástrofe. Aunque todavía tenemos mucho en juego.
Los partidos de la 46ª jornada de la Championship (Segunda División Inglesa):
(*Todos los partidos se disputan este sábado 2 de mayo de forma simultánea a las 13:30 horas CEST)
- Bristol City vs Stoke City
- Sheffield Wednesday vs West Bromwich Albion
- Blackburn Rovers vs Leicester City
- Swansea vs Charlton
- Hull City vs Norwich
- Derby County vs Sheffield United
- Wrexham vs Middlesbrough
- Millwall vs Oxford United
- Ipswich vs QPR
- Watford vs Coventry City
- Portsmouth vs Birmingham City
- Preston vs Southampton
La calculadora de la última jornada: las cuentas por el ascenso a la Premier League
1. Ascenso directo (2º puesto)
Ipswich Town (2º, 81 puntos)
Partido: Ipswich vs QPR
- Si gana, asciende directamente
- Si empata, necesita que Millwall no gane y que Middlesbrough no recorte la diferencia de goles
- Si pierde, puede quedarse fuera si ganan Millwall o Middlesbrough - iría al playoff
Resumen: depende de sí mismo, pero no puede fallar.
Millwall (3º, 80 puntos)
Partido: Millwall vs Oxford United
- Asciende si gana y Ipswich no gana
- Si no gana, prácticamente se queda sin opciones - iría al playoff
Resumen: obligado a ganar y esperar.
Middlesbrough (4º, 79 puntos)
Partido: Wrexham vs Middlesbrough
- Necesita ganar, que Ipswich pierda y que Millwall no gane
- También podría subir si gana por una gran diferencia de goles, Ipswich empata y Millwall no gana - si no lo consigue, iría al playoff
Resumen: opciones muy remotas, necesita una combinación poco probable.
2. Playoffs (6º puesto)
Los cinco primeros ya están definidos. La lucha es por la sexta plaza, la última que da acceso a los playoffs de ascenso a la Premier League.
Wrexham (6º, 70 puntos)
Partido: Wrexham vs Middlesbrough
- Si gana, asegura el playoff
- Si empata o pierde, depende de otros resultados
Resumen: depende de sí mismo, pero tiene un rival muy exigente.
Hull City (7º, 70 puntos)
Partido: Hull City vs Norwich
- Necesita ganar y que Wrexham no gane
Resumen: buena oportunidad, ya que su rival no se juega nada.
Derby County (8º, 69 puntos)
Partido: Derby County vs Sheffield United
- Necesita ganar
- Que Wrexham pierda
- Y que Hull no gane (o le favorezca la diferencia de goles)
Resumen: es el que lo tiene más complicado.
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