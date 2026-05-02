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La calculadora de la última jornada de la Championship (Segunda División Inglesa): el ascenso a la Premier League, una película de Hollywood

Hoy se disputa la última jornada de la Championship, con el billete de ascenso a la Premier League en juego en una espectacular jornada simultánea de 12 partidos: Wrexham, Ipswich Town, Milwall...

Jugadores del Wrexham celebran un gol

Jugadores del Wrexham celebran un gol / Wrexham

Iker Lloveras

Iker Lloveras

La Championship (Segunda División Inglesa) encara su última jornada de la temporada. Después de 45 partidos infernales, una de las competiciones más duras e igualadas del planeta fútbol echa el cierre en la 46 antes de dar el paso a los playoffs de ascenso a la Premier League. Con el Coventry City de Frank Lampard recreándose en su fajo de billetes tras sellar la promoción directa como campeón, restan dos asientos más para regresar a la élite del fútbol inglés.

Ipswich Town, segundo con 81 puntos; Milwall, tercero con 80; y Middlesbrough, cuarto con 79, se juegan la segunda plaza que da el ascenso de forma directa sin tener que pasar por el doble dolor de cabeza en las semifinales y la final de promoción en Wembley. En la zona noble como quinto clasificado está el Southampton, que tras su empate con el Ipswich no se juega nada en la última jornada y ya sólo piensa en quién será su rival en el playoff.

A partir del Wrexham de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, sexto con 70 puntos y marcando el límite de la zona de playoff y cerca de culminar una película de Oscar, Hull City (70) y Derby County (69) buscan frustrar la épica del proyecto de Hollywood arrebatándoles la última plaza que da acceso a las semifinales de ascenso.

En la zona de descenso, tristemente ya conocemos a los tres equipos que disputarán la League One la próxima temporada: Sheffield Wednesday, tras una dura sanción por impagos, Leicester City, el histórico equipo campeón de la Premier en 2016, y Oxford United. Es decir, desde West Bromwich Albion (21º) hasta Norwich City (9º), hay trece equipos entre la zona roja y la zona de playoffs que no se juegan nada en esta última jornada. Tal y como suele ser de imprevisible la Championship hasta el último minuto, raro es que no haya muchos más equipos involucrados en peleas por la gloria o por evitar la catástrofe. Aunque todavía tenemos mucho en juego.

Los partidos de la 46ª jornada de la Championship (Segunda División Inglesa):

(*Todos los partidos se disputan este sábado 2 de mayo de forma simultánea a las 13:30 horas CEST)

  • Bristol City vs Stoke City
  • Sheffield Wednesday vs West Bromwich Albion
  • Blackburn Rovers vs Leicester City
  • Swansea vs Charlton
  • Hull City vs Norwich
  • Derby County vs Sheffield United
  • Wrexham vs Middlesbrough
  • Millwall vs Oxford United
  • Ipswich vs QPR
  • Watford vs Coventry City
  • Portsmouth vs Birmingham City
  • Preston vs Southampton
Wrexham - Middlesbrough en la última jornada

Wrexham - Middlesbrough en la última jornada / Wrexham

La calculadora de la última jornada: las cuentas por el ascenso a la Premier League

1. Ascenso directo (2º puesto)

Ipswich Town (2º, 81 puntos)

Partido: Ipswich vs QPR

  • Si gana, asciende directamente
  • Si empata, necesita que Millwall no gane y que Middlesbrough no recorte la diferencia de goles
  • Si pierde, puede quedarse fuera si ganan Millwall o Middlesbrough - iría al playoff

Resumen: depende de sí mismo, pero no puede fallar.

Millwall (3º, 80 puntos)

Partido: Millwall vs Oxford United

  • Asciende si gana y Ipswich no gana
  • Si no gana, prácticamente se queda sin opciones - iría al playoff

Resumen: obligado a ganar y esperar.

Middlesbrough (4º, 79 puntos)

Partido: Wrexham vs Middlesbrough

  • Necesita ganar, que Ipswich pierda y que Millwall no gane
  • También podría subir si gana por una gran diferencia de goles, Ipswich empata y Millwall no gana - si no lo consigue, iría al playoff

Resumen: opciones muy remotas, necesita una combinación poco probable.

2. Playoffs (6º puesto)

Los cinco primeros ya están definidos. La lucha es por la sexta plaza, la última que da acceso a los playoffs de ascenso a la Premier League.

Wrexham (6º, 70 puntos)

Partido: Wrexham vs Middlesbrough

  • Si gana, asegura el playoff
  • Si empata o pierde, depende de otros resultados

Resumen: depende de sí mismo, pero tiene un rival muy exigente.

Hull City (7º, 70 puntos)

Partido: Hull City vs Norwich

  • Necesita ganar y que Wrexham no gane

Resumen: buena oportunidad, ya que su rival no se juega nada.

Derby County (8º, 69 puntos)

Partido: Derby County vs Sheffield United

  • Necesita ganar
  • Que Wrexham pierda
  • Y que Hull no gane (o le favorezca la diferencia de goles)

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Resumen: es el que lo tiene más complicado.

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