La caída a los infiernos del Arsenal

El conjunto del Norte de Londres sucumbió -de nuevo- ante el City y se aleja del soñado título Los de Pep Guardiola recalcaron que no basta con ser casi perfecto para acabar con su hegemonía

Rozar la perfección no es suficiente para aniquilar al Manchester City de Pep Guardiola. Y no por el partido, ya que los citizens fueron insultantemente superiores en el cómputo global, sino por el devenir de la temporada. 23 victorias, seis empates y cuatro derrotas que, con casi total seguridad, no le permitirán ser campeón de la Premier.

El conjunto del Norte de Londres ha sumado tres puntos de los últimos 12 y, pese a mantenerse en lo más alto de la tabla, no depende de sí mismo y todo apunta a un nuevo título del equipo del Etihad Stadium: restan cinco jornadas (siete, en el caso del City) y les bastaría con sumar una victoria más que el Arsenal.

Los gunners tienen, además, un calendario demasiado exigente: Chelsea (C), Newcastle (F), Brighton (C), Nottingham Forest (F) y Wolves (C). Un camino que parece difícil de asumir para un equipo que ha llegado con algunas dudas al tramo final de curso y se ha desfondado en la carrera con el vigente campeón y uno de los mejores equipos europeos.

Un sueño frustrado...

Pese a la revolución que vivió el Arsenal en el mercado de verano, con la llegada de jugadores clave como Gabriel Jesús o Zinchenko, ni los mejores pronósticos situaban a un equipo tan joven en la lucha por la Premier ante un gigante como el Manchester City. Tampoco que pudiera ser tan regular ni tan autoritario durante un periodo de tiempo tan amplio. Superada la transición post-Wenger, el equipo tiene mimbres para ser uno de los mejores equipos ingleses los próximos años y dar un salto cualitativo en Europa. "Ha sido difícil, pero tenemos que aceptar la realidad", apuntó Arteta a pie de campo tras el revés vivido en Mánchester.

Heads up and onto the next. pic.twitter.com/59uaIyn0DQ — Arsenal (@Arsenal) April 26, 2023

Es importante destacar que los de Mikel Arteta son el segundo equipo más joven con 25.2 años de media de la competición, tan solo por detrás del Brighton (24.8). Y jugadores como Saliba (22), Odegaard (22), Saka (21) o Martinelli (21), entre otros, son la base sobre la que se edifica el proyecto deportivo.

Saka, uno de líderes de este Arsenal de Mikel Arteta | EFE

Pero no deja de ser una frustración que el título se aleje de esta manera. Con equipo tan alegre, vistoso, dinámico. Con jugadores que han dado un paso al frente y han recuperado la identidad de un club que vive condicionado por un pasado nostálgico. Este Arsenal no se acerca a aquel equipo de Los Invencibles, pero sí ha mostrado un carácter competitivo similar. Jugando bien y ganando mejor. La realidad es que el Manchester City está un paso por delante en cuanto estabilidad de proyecto y reunión de talento; y esa diferencia, hoy por hoy, es insalvable.

... Pero un futuro ilusionante

Este Arsenal ha dejado muchas pinceladas de lo que puede ser el futuro. La política de fichajes del club ha sido más que acertada y la apuesta por el talento joven ha sido primordial desde el primer día que Mikel Arteta asumió el mando. Un equipo valiente, ofensivo y competitivo que tiene que seguir creciendo, madurando, para consolidarse como puntero. Por lo pronto, regresan a Champions, algo que no ocurría desde hace más de un lustro. La temporada pasada dejaron pasar el tren a última hora y era importante para el club y el proyecto volver a estar ahí.

El equipo tiene una plantilla más que interesante en todas las líneas. Con algunos ajustes que se deben llevar a cabo en el próximo mercado de verano, especialmente en la parcela defensiva, Mikel Arteta tiene recursos más que suficientes para mantener el techo competitivo. Este Arsenal, pese a la frustración de decir adiós al sueño, ilusiona.