"Caicedo y Rodri son los mejores mediocentros defensivos del mundo"

El Chelsea volvió a reencontrarse con la victoria este fin de semana ante el Tottenham Hotspur. El equipo de Enzo Maresca venció a los 'Spurs' por la mínima (0-1) y el propio entrenador 'blue' quiso destacar a uno de sus futbolistas, Moisés Caicedo, con quien comparó con el Balón de Oro de 2024, Rodrigo Hernández, del Manchester City.

"Creo que Moi (Caicedo) está demostrando lo bueno que es. Es de primera categoría. Lo he dicho muchas veces, lo mejor de Moi, sin duda, es que lo juzgamos dentro del campo, pero es muy humilde, es un gran tipo, siempre está ahí para ayudar a todos", decía Maresca. "Para mí, él y Rodri, en este momento, son los dos mejores mediocentros defensivos del mundo".

El ecuatoriano, el en Hotspur Stadium, fue autor de la asistencia del gol que convirtió Joao Pedro, pero su evolución ha sido considerable desde que el equipo de Londres gastó más de 115 millones de euros en verano de 2023 para comprarlo del Brighton. Ahora, 'Moi' ya es referencia en el centro del campo de su equipo, y uno de los mejores en su posición. Ha recuperado el nivel que tenía cuando vestía la zamarra 'seagull'.

"Significa mucho. Es un derbi, así que siempre hay que luchar. Ellos lucharon y nosotros también. Fue una batalla en el campo, y el equipo demostró una muy buena actitud para ganar este partido. Eso fue muy importante", dijo Caicedo después del partido. "El espíritu del equipo fue increíble, así que tenemos que seguir demostrándolo en cada partido, porque para ganar partidos necesitamos este espíritu".

"Como siempre digo, siempre intento ayudar al equipo. Siempre intento dar lo mejor de mí", añadía tras recibir el MVP del partido. "Creo que debo dar lo mejor de mí en este tipo de partidos, porque mi rol es muy importante cuando jugamos contra equipos grandes. Así que hice todo lo posible para ayudar al equipo".

Esta temporada, suma cuatro goles y dos asistencias con el Chelsea, lo que demuestra también su paso adelante en fase ofensiva.