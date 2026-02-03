Se cae el fichaje de McNeil al Crystal Palace a última hora y su pareja lo denuncia: "Jugar con los sentimientos no debería ser aceptable"

Anécdotas un tanto curiosas que nos deja el fútbol. Dwight McNeil, extremo del Everton, estuvo a nada de unirse al Crystal Palace, pero el acuerdo se truncó el último día de mercado. Los 'eagles' iban a abonar 20 millones de libras (27 millones de euros al cambio), pero no presentaron la documentación a tiempo para cerrar su traspaso. Desembolsaron una cifra récord para el club de 48 millones de libras (55 millones de euros) por Jorgen Strand Larsen y la salida de Jean-Philippe Mateta al AC Milan finalmente no se produjo.

Hasta aquí, todo en orden. La controversia surge a raíz de la reacción de la pareja del futbolista, Megan Sharpley, ante lo ocurrido. Cargó contra el Crystal Palace y puso de relieve el desgaste mental que sufren los jugadores debido a la incertidumbre que genera el mercado de fichajes. Y es que en una serie de publicaciones en su perfil de 'Instagram', afirmó que la salud mental de los futbolistas está siendo ignorada por culpa de los elevados salarios que perciben.

“En el fútbol, ¿por qué nos parece aceptable, porque estos jóvenes ganan mucho dinero, que esté bien jugar y juguetear con su salud mental y que eso sea simplemente ‘parte del trabajo’?”, escribió. “Independientemente del dinero, todos merecemos ser tratados con respeto, amabilidad y justicia", añadió.

“Así que esta noche realmente cuestiono a la industria. Solo espero que en el futuro se haga más para proteger a las personas de situaciones como la que he presenciado esta noche. El fútbol es brutal y sí, es la naturaleza del negocio, pero jugar con los sentimientos y las emociones de los seres humanos no debería ser aceptable", concluyó.

McNeil llegó a la disciplina 'toffee' en 2022 y se apunta 15 goles en los 120 partidos que disputó hasta la fecha. “Aunque incluso ahora sigo en la oscuridad, lo que sí sé, y con lo que he contado con apoyo, es que soy jugador del Everton”, declaró.

El comunicado íntegro

"Dwight, siempre me ha impresionado tu trabajo, la forma en que has dedicado la mayor parte de tu vida a lograr lo que solo el 0,1% logra. Sé que amas tu trabajo, el deporte y sabes lo afortunado que eres de hacer lo que la mayoría de la gente solo sueña. Apreciamos nuestras vidas, nuestra fortuna y a los millones de aficionados al fútbol que mantienen vivo el deporte y, en última instancia, te mantienen en un trabajo que adoras.

Has sacrificado mucho y la mayoría de la gente no tiene ni idea de las dificultades que has sufrido y enfrentado en tu vida personal. Y seguimos adelante, así somos, apreciamos lo bendecidos que son nuestras vidas. Pero el mundo no parece aceptar que alguien tan afortunado como tú tenga derecho a sufrir dificultades y sentirse triste. Pero eres un ser humano, un hermoso e increíble ser humano de 26 años. Y no importa el dinero o el éxito que has trabajado tanto para lograr, tienes derecho a sentir.

Esta noche, y las últimas 48 horas, me han roto el corazón al ver cómo el mundo del fútbol que tanto amas puede ser tan cruel contigo. Que te prometan algo, que te arrastren en una montaña rusa emocional y que jueguen contigo hasta el último minuto. Que te prometan cuatro años y medio de tu vida, viajes, exámenes médicos, acuerdos... promesas.

Que te prepares para mudarte a 160 kilómetros de distancia en tan solo unas horas. Que te lo arrebaten en el último segundo, sin ninguna explicación. Pasar de todo, al silencio absoluto, a ninguna llamada, a ninguna comunicación y quedarte con el corazón roto y solo con la confusión, me ha dolido más de lo que puedo expresar.

Estoy contigo, sabiendo en mi corazón y en lo más profundo de mi alma que te recuperarás de esto. Soy tu mayor apoyo. Y sé que superarás esto con un fuego en tu interior y una motivación indetenible. Ya lo he visto esta noche, incluso mientras te enfrentas al punto más bajo de tu carrera.

Vivimos en un mundo donde todos son conscientes de la gravedad del problema de la salud mental. Entonces, en el fútbol, ¿por qué nos parece aceptable que estos jóvenes ganen mucho dinero, que esté bien jugar con su salud mental y que sea parte del trabajo? Sin importar el dinero, todos merecemos ser tratados con respeto, amabilidad y justicia.

Así que realmente cuestiono a la industria esta noche. Solo espero que se haga más en el futuro para proteger a las personas de situaciones como la que he presenciado esta noche. El fútbol es brutal y sí, es la naturaleza de la bestia, pero jugar con los sentimientos y emociones de los seres humanos no debería ser aceptable. La gente solo ve una cara en los medios; no se ven las lágrimas, la emoción y la angustia que he visto esta noche.

Así que brindo por seguir siendo jugador del Everton. El apoyo que hemos recibido de este club, especialmente durante mi enfermedad, ha sido fundamental en nuestro camino, así que sigamos esforzándonos, trabajando y luchando por este escudo. ¡Sigamos adelante, Dwight, demuéstrales quién eres! Estoy a tu lado".