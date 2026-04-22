Burnley - Manchester City: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Burnley y Manchester City se enfrentan hoy miércoles 22 de abril en Turf Moor en el partido de la Jornada 34 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Burnley - Manchester City y dónde ver el partido en España.

A dicho respecto, el combinado de Scott Parker viene de aunar tres derrotas consecutivas, sumergiéndolo tan profundamente en la zona de descenso que cuesta imaginar un desenlace en el que no termine la próxima temporada disputando la Championship junto al Wolverhampton y, posiblemente, el Tottenham.

Aunque quedan 15 puntos en juego para la temporada, el Burnley tendría que hacer un pleno de victorias y que tanto los Spurs como el West Ham no sumen más de cuatro y dos puntos, respectivamente, lo que implica una combinación tan improbable de resultados que, virtualmente, podemos dar a los vinotintos por descendidos.

Por otro lado, los dirigidos por Pep Guardiola encuentran en sus circunstancias un tono muy diferente: tras haber vencido al Arsenal (además de haberles arrebatado la EFL Cup), se posicionaron a tres puntos de los Gunners con un partido menos, nuevamente dependiendo de sí mismos para convertirse en campeones de la Premier.

Dado que, en comparación, el camino de los Citizens hasta el culmen de la campaña se antoja más sencillo que el de los de Mikel Arteta, quienes además aún tienen responsabilidades con la Champions League ante el Atlético de Madrid, se ha empezado a creer cada vez más en la posibilidad de una remontada prácticamente histórica, por lo que estos tres puntos serán sumamente necesarios en esa cruzada.

HORARIO DEL BURNLEY - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Burnley y Manchester City, correspondiente a la Jornada 34 de la Premier League, se disputa hoy miércoles 22 de abril a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BURNLEY - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Burnley y Manchester City se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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