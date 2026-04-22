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PREMIER LEAGUE
Burnley - Manchester City, en directo hoy: la Premier League, en vivo
El conjunto de Pep Guardiola apunta al liderato de la Premier, aunque para ello deberá ganar a los 'Clarets' en su casa
BUR 0-1 MCI, min. 36
Lo intentó Ait-Nouri con su pierna mala y la envía a Cuenca.
BUR 0-1 MCI, min. 33
De momento Dubravka sigue en el campo. El Burnley en Premier no tanto.
BUR 0-1 MCI, min. 32
Ojo, la (segunda) peor noticia para el Burnley este día: ¡se lesionó Dubravka! Entran las asistencias a por él debido a molestias en su rodilla.
BUR 0-1 MCI, MIN. 30
¡Y vuelve a fallar Flemming! El delantero del Burnley recibió un gran pase de Tchaouna, pero Khusanov acudió muy firme al cierre para evitar el 1-1.
BUR 0-1 MCI, MIN. 27
Sé de uno que cobrará horas extra hoy... ¡OOOTRA VEZ DUBRAVKA! Paradón ante un disparo lejano de O'Reilly y, solo por él, el City tiene la mínima ventaja.
BUR 0-1 MCI, MIN. 24
¡Vuelve a salvar Dubravka! Frentazo de O'Reilly y despeja el portero del Burnley.
El golazo de Haaland
Así definió el delantero noruego ante la salida de Dubravka.
BUR 0-1 MCI, min. 16
¡LO QUE FALLÓ EL BURNLEY! Flemming recibió un soberbio pase en el área y, dejando por los suelos a Guehi, definió muy mordido, enviando la pelota fuera.
BUR 0-1 MCI, min. 14
Se anima ahora el Burnley por banda derecha con un Walker activo.
BUR 0-1 MCI, min. 11
Primeros minutos de muchísima acción, con Donnarumma y Dubravka muy activos. Turf Moor anima a los suyos para evitar la tragedia... aunque se masca desde ya.
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