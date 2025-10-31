PREMIER
Burnley - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de Premier League
A qué hora y dónde ver el Burnley - Arsenal de Premier League
Burnley y Arsenal se enfrentan este sábado 1 de noviembre en Turf Moor en el partido de la Jornada 10 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Burnley - Arsenal y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Scott Parker llegará a la disputa luego de haber derrotado al Wolves (3-2), derrotado al Leeds (2-0), perdido frente al Aston Villa (2-1) y perdido frente al Manchester City (5-1), de manera que se ubica en el decimosexto puesto de la tabla con 10 puntos y -5 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Mikel Arteta registraron una victoria contra el Crystal Palace (1-0), una victoria contra el Fulham (1-0), una victoria contra el West Ham (2-0) y una victoria contra el Newcastle (2-1), por lo que se ubican en el lugar número 1 de la clasificación con 22 puntos y +13 en el diferencial de goles.
En las próximas jornadas, el Burnley se estará enfrentando al West Ham y al Chelsea, mientras que el Arsenal se topará con Sunderland y Tottenham.
HORARIO DEL BURNLEY - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE
El partido entre Burnley y Arsenal, correspondiente a la Jornada 10 de la Premier League, se disputa este sábado 1 de noviembre a las 16:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL BURNLEY - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE
En España, el partido de Premier League entre Burnley y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
