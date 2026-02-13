La burla del 'otro' equipo del Manchester United que sí ha conseguido cinco victorias seguidas

Frank Ilett, el aficionado que se ha vuelto viral por su reto de no cortarse el pelo hasta que el Manchester United gane cinco partidos seguidos, podría acudir al peluquero si hubiera escogido mejor a su equipo, o al menos a la categoría del mismo.

Mientras que el Manchester United masculino empató (1-1) el pasado martes con el West Ham, rompiendo una racha de cuatro victorias y dejando al pobre de Ilett a la espera de llamar al peluquero, el Manchester United femenino sí ha logrado tal hazaña.

La noche del jueves (12 de febrero), las Red Devils no se despeinaron y golearon contundentemente 0-3 al Atlético de Madrid en el juego de ida de los octavos de final de la Women's Champions League, hilando su sexta victoria en todas las competiciones.

Irónicamente, las jugadoras del United no desaprovecharon la oportunidad para también mofarse del reto de Ilett y festejaron el primer gol con gestos como si fueran a cortarse el cabello.

Aunque Ilett no ha hecho referencia en sus redes sociales a la victoria del equipo femenino, mismo que ha decidido no publicar dicho festejo de sus jugadoras, seguramente lo tendrá presente la próxima vez que el equipo masculino inicie una racha.