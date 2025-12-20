El bucle que persigue a Xavi Simons

Xavi Simons es uno de esos jugadores acostumbrados a lidiar con la crítica. Lo cierto es que lo hace desde pequeño, cuando tomó la arriesgada decisión de cambiar La Masia por el PSG. Y no ha sido distinto esta temporada, en la que el Tottenham pagó en verano 60 millones de euros al RB Leipzig para hacerse con sus servicios.

El atacante neerlandés ya fue cuestionado cuando decidió seguir formándose en París. También cuando puso rumbo al PSV Eindhoven para demostrar su valía o cuando optó por continuar su camino hacia la élite en el RB Leipzig, donde iba a tener más minutos semana tras semana que en el PSG. Pese a ello, el canterano culé fue ganándose nuevas oportunidades sobre el terreno de juego.

Ahora en Londres, en una liga tan exigente como la Premier League, las críticas lo perseguían debido a su falta de gol. En 18 partidos, no había marcado ni uno solo. Su entrenador, Thomas Frank, salió en su defensa en rueda de prensa. Afirmó que “es un jugador muy bueno en todos los aspectos” y pidió calma, señalando que “necesita un poco de adaptación para arrancar con buen pie”. Sin embargo, necesitaba perforar la portería rival para disipar las dudas que pesaban sobre su fichaje.

Xavi Simons, jugador del Tottenham / EFE

Lo logró ante el Brentford, marcando y asistiendo en un valioso triunfo por 2-0 en casa, y volvió a anotar en la goleada frente al Slavia Praga en la Champions League (3-0). No vio puerta en la derrota contra el Nottingham Forest (3-0), pero con dos goles y un pase de gol en los últimos tres encuentros, parecía que el debate podía darse por cerrado.

Roja directa a los 31 minutos

No obstante, una tarjeta roja directa contra el Liverpool a los 31 minutos de partido ha vuelto a generar polémica. Fue una acción imprudente, presionando a Virgil van Dijk sin opción real de recuperar el balón. Xavi Simons fue a apretar al capitán del Liverpool, que retrasó el esférico hacia Alisson, y ya sin el balón en su poder, le pisó demasiado arriba y con excesiva fuerza. Tras revisar la acción en el VAR, el árbitro no dudó en expulsarlo.

Una acción involuntaria y desafortunada, sin intención de hacer daño a su compatriota, pero sancionada con una roja merecida que reavivó las críticas y los comentarios negativos sobre su rendimiento en Londres. Como si un bucle negativo lo persiguiera.