'Palo' de Kevin De Bruyne al City: "Toman decisiones basándose en los negocios"

Se avecina tiempo de cambios en el Manchester City. El conjunto 'skyblue' está completando una temporada muy decepcionante y, a estas alturas, tan solo optan a levantar el título de FA Cup. En Champions cayeron frente al Real Madrid en la ronda de 'playoff', mientras que no ha logrado la regularidad necesaria para competir por la Premier con el Liverpool.

El club 'cityzen' ya intentó cambiar la mala dinámica de resultados con un gran desembolso en el mercado de fichajes invernal. Después de gastar una cifra aproximada de 220 millones de euros, llegaron Omar Marmoush, Nico González, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis y Juma Bah, que posteriormente salió cedido.

Pero estos refuerzos no dieron el resultado esperado. Las dudas siguieron al orden del día en el City y las sensaciones sobre el terreno de juego tampoco mejoraron. Con el torneo copero en la mente, la prioridad de los de Guardiola es sellar las plazas que dan acceso a jugar la próxima edición de la Champions. Un objetivo de mínimos antes de 'revolucionar' al equipo en verano.

Se esperan cambios importantes en el Manchester City. Sin ir más lejos, ya está confirmada la salida de Kevin de Bruyne, que dirá adiós a la entidad 'skyblue' tras diez años llenos de éxitos y alegrías.

Sin embargo, al jugador belga le sorprendió que el City no le ofreciera extender su contrato. "Me quedé un poco en shock. No recibí ninguna oferta en todo el año y me sorprendió. Es algo que tengo que aceptar", apuntó De Bruyne.

"Pasó media semana hasta que lo comuniqué. No fue agradable. Mi familia no estaba en casa. Estaban de vacaciones de Semana Santa, así que fue un poco raro, pero es lo que hay", añadió.

La decisión es "básicamente una cuestión de negocios para ellos, toman decisiones basándose en eso" para Kevin De Bruyne. Además, el belga cree que todavía tiene cuerda para jugar al máximo nivel: "Sinceramente, sigo pensando que puedo rendir a este nivel como estoy demostrando, pero entiendo que los clubes tienen que tomar decisiones. Quizá si el equipo no pasara apuros y yo volviera como este año y me asentara con normalidad habría tomado otra decisión".