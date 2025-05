De Bruyne encarrila la Champions

Alivio es lo que sintió Pep Guardiola después de ganar su quinto partido consecutivo ante un Wolverhampton que pudo hacer más. Primero, porque su estrella, Erling Haaland, volvía a una convocatoria tras su lesión ante el Bournemouth, hace ya más de un mes. Segundo, por dejar prácticamente encarrilado el billete a la próxima edición de la Champions League. Kevin De Bruyne, que está completando sus últimos servicios para el Manchester City, volvió a demostrar por qué algunos piden su continuidad con el único gol del partido (1-0).

Los skyblues, menos frágiles que hace varios meses, no se pudieron colgar la medalla de no cometer ningún error grosero atrás. Sin embargo, su indudable talento arriba, personificado en la electricidad de Doku por la banda y la pegada de De Bruyne en segunda línea, fue suficiente para dejar sin premio a unos Wolves que no se jugaban nada a estas alturas de curso.

Haaland está de vuelta

Pese a jugar en viernes y a un horario atípico en Inglaterra, el Etihad se llenó ante el posible regreso de Erling Haaland. En el banquillo del City se sentó el noruego tras su lesión contra el Bournemouth, que le dejó fuera de las convocatorias en los últimos seis partidos.

Erling Haaland, durante el calentamiento previo al partido contra el Wolverhampton / PETER POWELL / EFE

Con las miradas puestas en el banquillo skyblue por la presencia del 'Vikingo' de Guardiola, empezó a hacer daño el cuadro de Vítor Pereira. Pasados los 20 minutos de partido, Bellegarde y Munetsi no se entendieron y desaprovecharon una situación clarísima de gol. El pase de la 'muerte' que intentó el francés ante Ederson 'mató' a su compañero, y no al meta brasileño.

Lejos de despertar, cinco minutos después, el Etihad enmudecía con una doble ocasión de Aït-Nouri. Primero con la zurda, solo el poste pudo frenar su intento tras cazar un rechace extraño de Rúben Dias. Después con la diestra, Gvardiol sacaba el disparo bajo palos. Sin embargo, el que golpeó primero fue el City.

De Bruyne, a la altura de Messi con Guardiola

En el 35’, una recuperación sublime de Bernardo Silva servía para que Doku pudiese arrancar la 'moto' por la banda izquierda. Tras un recorte genial, amagando con disparar, el belga encontró a su compatriota en la frontal, De Bruyne, que liquidaba a José Sá a placer con el interior. El centrocampista se convertía en ese preciso momento en el segundo jugador en alcanzar las 250 participaciones de gol bajo las órdenes de Pep Guardiola. Antes, solo lo había logrado Leo Messi.

Kevin De Bruyne marcó el 1-0 ante el Wolverhampton / PETER POWELL / EFE

En el segundo acto, el City salió a por el partido, pero sin poder generar demasiado peligro. De nuevo, el palo volvía a sostener al equipo de Guardiola, que veía como Cunha hacía temblar la portería de Ederson con un latigazo desde el pico del área.

Guardiola sufrió en la banda

El tiempo pasaba con la esperanza de los cityzens de sentenciar el partido y poder ver algunos minutos de Haaland. La sensación era de control, pero no de dominio, algo que no gustaba a un Guardiola que mostraba sufrimiento en la banda.

Pep Guardiola, preocupado durante el partido ante los Wolves / PETER POWELL / EFE

Pasados los 80’, en pie se puso todo el Etihad para despedir a De Bruyne, que junto a Marmoush y Gündogan, abandonaban el verde. Guardiola, sensato, no se la quiso jugar y no le dio ningún minuto a Haaland. Pese a ello, se espera que el noruego sea determinante en las tres 'finales' que le quedan al City en liga y en la final de la FA Cup.

Con el pitido final, que hacía bueno el 1-0 en el Etihad, la Champions está casi asegurada en una temporada atípica, inesperada y que, por momentos, ha conseguido llevar al límite a un Guardiola que ha sufrido mucho.