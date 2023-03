De Bruyne desbanca a Haaland del podio de los más 'ricos' de la Premier

El futbolista belga es el mejor pagado de la liga, según las estimaciones publicadas por 'L'Équipe' Haaland y De Gea, líderes cada uno en un lado de Manchester, comparten la segunda posición con el mismo sueldo

Erling Haaland es el 'rey' de la Premier, de eso no hay duda. Y de que Kevin de Bruyne lleva sentado en esa mesa hace ya unos años, también. De ahí que sea el belga el jugador mejor pagado de toda la liga y no el noruego, que pese a sus récords anotadores imposibles todavía no alcanza el 'estatus' de su compañero en lo económico. En la lista publicada por 'L'Équipe', aparecen los futbolistas con un salario más generoso de toda la competición.

Los dos primeros son las 'bestias' del Manchester City, seguidos de un David De Gea que sigue manteniendo un contrato muy generoso como el futbolista mejor pagado del Manchester United. Su renovación con los 'Red Devils' sigue en 'stand by', y uno de los motivos precisamente es el tema de una posible reducción de ese sueldo. Por detrás hay que descubrir a otros nombres.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Activa tu cuenta y podrás disfrutar dde los contenidos en vivo!

5- Jadon Sancho, Manchester United (373.750 libras semanales)

Llegó con el cartel de estrella. Los 'Red Devils' pagaron 85 millones por él, y el salario de futbolista de primer nivel venía incluido en el 'pack'. Sin embargo, su rendimiento ha estado muy lejos de equipararse a lo que gana. Ahora parece que empieza a recuperar su nivel en su segunda temporada en Old Trafford.

Jadon Sancho, feliz de nuevo en Manchester | AFP

El sueldo y el precio que pagaron por él es un peso muy difícil de sobrellevar para el joven talento inglés, al que le costó volver a adaptarse a la Premier League.

4- Mohamed Salah, Liverpool (373.750 libras semanales)

Le llaman 'The Egyptian King', y lo cierto es que lleva muchísimos años siendo el rey de Anfield. Salah es el futbolista mejor pagado de los 'reds' y el cuarto en la lista del global de la Premier. Su renovación hasta 2025 le brindó un aumento de sueldo bastante generoso.

Salah, máximo goleador en la historia del Liverpool en la Premier League | EFE

Esta temporada no está pasando por su mejor momento, arrastrado por la mala dinámica del equipo, que se sitúa sexto en la tabla. Sin embargo, sigue manteniendo ese acierto de cara a puerta que le caracteriza. 22 goles en 39 partidos no son malos números para un futbolista que nos tiene acostumbrados a registrar más de 25 goles por temporada.

3- David De Gea, Manchester United (402.250 libras semanales)

A muchos les sorprenderá el salario estratosférico de De Gea con el United. Lo cierto es que el portero español es una pieza importantísima en el proyecto de Ten Hag y lo lleva siendo desde que llegó en 2011 procedente del Atlético de Madrid. Siempre rinde de notable alto para arriba.

De Gea, guardameta del Manchester United | AFP

Tiene contrato hasta este verano y debe renovar si no quiere ser agente libre en junio. La afición le quiere, y pese a sus altibajos y su mala imagen en España por su rendimiento con la selección, sigue siendo de los mejores porteros de la liga. Es, sin lugar a dudas, el futbolista que mejor ha rendido en el club tras la marcha de Ferguson.

2- Erling Haaland, Manchester City (402.250 libras semanales)

El 'cyborg'. 28 goles en 26 jornadas de Premier. 42 goles en 37 partidos en lo que va de temporada. Hay poco más que decir. Haaland llegó el pasado verano procedente del Borussia Dortmund y su adaptación ha sido inmediata. Fue aterrizar en Manchester y empezar a destrozar redes.

Erling Haaland, ante el Burnley | AFP

Firmó un contrato hasta 2027 y ocupa la segunda posición en el 'ránking' de los mejor pagados de la liga y del equipo. Con Kevin se entiende a las mil maravillas sobre el campo.

1- Kevin De Bruyne, Manchester City (425.000 libras semanales)

Kevin De Bruyne. Es el líder en la sombra de este Manchester City campeón. No siempre le enfocan los 'flashes', pues la figura de Erling Haaland lo acapara todo. Sin embargo, su salario refleja lo que significa para Guardiola y para el equipo.

Kevin de Bruyne | AFP

Su contrato con los 'cityzens' vence en 2025. A sus 31 años, tiene cuerda para rato y muchísimo talento por ofrecer a los ojos del público. Junto al noruego van a hacer todo lo posible para aguarle la fiesta del título al Arsenal.