De Bruyne no estaba acabado

Kevin De Bruyne. Rey en Inglaterra. Y ahora, aspirante a monarca en Italia. Es la historia de uno de los más grandes de la historia, uno que se resiste a abandonar esto del fútbol de máxima élite a sus 34 años. Porque, seamos sinceros, no eran pocos quienes daban por casi retirado al belga. Que esto de marcharse a Italia era el paso previo a colgar las botas de manera definitiva. Que no existía mundo más allá de Inglaterra. Pero se equivocaban. Y De Bruyne está dispuesto a demostrárselo semana sí, semana también.

La forma es temporal. La clase es para siempre. Y de clase tiene y mucha Kevin De Bruyne. Porque no, irse del Manchester City este verano no era dar un paso atrás. Quizás no existan muchos equipos con más exigencia que el equipo de Guardiola, cierto. Pero el belga se marchó del club de su vida para irse a Italia. Y se marchó al campeón, al Nápoles. Lo hizo porque se encargó de decir por activa y por pasiva a su salida de Manchester que todavía tenía nivel para hacer sus cosas. Sus cosas de mago.

De Bruyne lo cambia todo

Y lo ha demostrado desde el primer minuto que puso un pie en la ciudad partenopea. Conte, ese entrenador de ideas inamovibles, no tuvo más remedio que alterar su esquema para dar cabida a su nueva estrella. No fue porque el belga llegara con exigencias; desde el primer momento dejó claro que "estaba para observar e intentar comprender". En otras palabras, para que se adaptaría él a sus compañeros y no al revés. El tiempo ha terminado demostrando que estaba equivocado.

Kevin De Bruyne, con el Nápoles / Alessandro Garofalo/LaPresse / LAP

Porque Conte, que tampoco es tonto, sabe de que para ganar los mejores deben estar en el verde. Y De Bruyne, siempre que le respeten las lesiones, es uno de ellos. Su carta ganadora. No importa que el belga se enfade con el italiano si lo cambia o que el propio entrenador mande recados en rueda de prensa a su jugador. Al final, ambos están destinados a entenderse. Y una vez solucionados sus problemas, el centrocampista no tiene otro lugar en el equipo que no sea en el once titular.

Una versión más madura

Sí, esta versión de De Bruyne no será esa explosiva de sus mejores tiempos en el Manchester City, pero sigue dominando los tiempos a su antojo. Como lo ha hecho siempre. Su doblete de asistencias esta semana en Champions contra el Sporting Club es una buena demostración de ello. Sus pases de gol fueron, además, a su nueva pareja de baile. A su 'nuevo Haaland'. Y no es algo que se diga por decir, sino que el mismo De Bruyne ha identificado a Rasmus Hojlund -desterrado de Old Trafford- como alguien con gran semblante con el noruego.

Vous voyez le boulot de De Bruyne là ? pic.twitter.com/iX9V7tOhHM — 𝑷𝒉𝒊𝒍𝒐𝒖⁴⁷ (@PhilouK_8) October 1, 2025

"Jugamos un gran partido, el Sporting es un equipo fuerte y competimos con técnica e intensidad. Creamos ocasiones, pero luego el penalti fue un error un poco estúpido. Merecíamos ganar", reconoció tras el partido. Traté de encontrar ese espacio en el primer gol y esperé el momento adecuado para pasarle el balón a Rasmus, afortunadamente él hizo el resto. Creo que Rasmus está creciendo mucho y que es muy parecido a Haaland. A los dos les gusta atacar la profundidad. Tal vez Hojlund retrocedió más hoy para jugar el balón con nosotros, pero creo que tiene que atacar mucho el espacio, porque puede anotar y darnos mucha ayuda".

En sus primeros meses como jugador del Nápoles, el belga ha identificado de manera clara su misión. Quiere demostrar que sigue siendo uno de los mejores. Que puede ser decisivo, titular, titularísimo, incluso en el equipo campeón de Italia. Porque Inglaterra ya está conquistada, pero dominar el Calcio es el último reto de la legendaria carrera del belga. Una para la historia.