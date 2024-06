De Bruyne abre la puerta: "¿Saudí? A mi edad..."

Este final de temporada ha estado repleta de despedidas. Para los que ponen rumbo a otro equipo y para aquellos que ponen punto final a su carrera profesional. Sin ir más lejos, Wembley fue testigo del último partido a nivel de clubes de Toni Kroos y de Marco Reus.

Hace no demasiados años, los futbolistas decidían emprender la última aventura de sus carreras en destinos más exóticos superados los 30 o 35 años, pero las cosas han cambiado. Y mucho. Desde que Arabia Saudí irrumpió en el mundo del fútbol, han sido muchos los jugadores que han querido 'retirarse' antes de tiempo.

Los contratos millonarios que ofrecen son demasiado tentadores... y varios no han podido resistirse al petrodólar saudí. Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Mahrez, Kanté son algunas de las estrellas cuya balanza se decantó por el dinero antes que por la exigencia y competitividad que ofrece Europa.

Kevin de Bruyne, junto al título de la Premier League conseguido por el Manchester City el pasado fin de semana / EFE

VOLVIÓ A BRILLAR... PESE A LA LESIÓN

Y ahora el siguiente de no descarta 'cruzar el charco' no es otro que uno de los 'mimados' de Pep Guardiola. Kevin De Bruyne compareció en exclusiva para el canal de televisión belga 'VTM' y no dudó en hablar de su futuro.

Cierto es que solo le resta un año de contrato y todavía no hay indicios de renovación. Disputó la primera jornada de Premier League y una lesión en el muslo lo tuvo apartado de los terrenos de juego hasta el pasado mes de enero.

Y desde su regreso, volvió a brillar sobre el césped: repartió 17 asistencias y anotó seis goles en apenas 26 partidos. Y aunque 'The Athletic' apuntó varios meses atrás que al belga le atraía más la opción de la MLS antes que la vía saudí, no descartaría unirse a la larga lista de futbolistas que pusieron rumbo a la exótica competición árabe.

Kevin De Bruyne, una bendición para Pep Guardiola / EFE

¿SUCUMBIRÁ AL PODER DEL PETRODÓLAR SAUDÍ?

"¿Saudí? A mi edad hay que estar abierto a todo. Se habla de sumas increíbles en lo que podría ser el final de mi carrera. A veces hay que pensar en eso. Si juego allí dos años, podré ganar una cantidad increíble. Para eso he tenido que jugar 15 años al fútbol", declaraba.

Incluso sería una opción que sería vista con buenos ojos por su familia. “Para Michèle, una aventura exótica está bien. También son conversaciones que tenemos cada vez más en familia", decía. "Mi hijo mayor tiene ahora ocho años y sólo conoce Inglaterra. También me pregunta cuánto tiempo jugaré en el Manchester City", añadía.

Habrá, pues, que estar atentos a lo que decida el belga, que cumplirá 33 años este mes, a lo largo de los próximos meses.