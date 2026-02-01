Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PREMIER LEAGUE

Brutal tangana entre Adama Traoré y Cucurella: acabó por los aires

Una tangana entre jugadores del Chelsea y el West Ham, con Cucurella y Adama Traoré como principales protagonistas, empañó el final del encuentro en Stamford Bridge

La tangana acabó con Cucurella por los aires

La tangana acabó con Cucurella por los aires / DAZN

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

La victoria in-extremis del Chelsea contra el West Ham en Stamford Bridge tuvo sus momentos calientes. El más destacado de ellos, en la recta final de encuentro, tuvo como protagonistas a Marc Cucurella y Adama Traoré, que iniciaron una sonada tangana que terminó con el defensa catalán por los aires empujado por su rival.

Todo sucedió en el tiempo de añadido: Adama se encontraba pugnando por un balón en la esquina que terminó en córner para el West Ham. Su defensor, Cucurella, terminó protegiendo el balón con las manos y terminó por los suelos. Se levantó al instante, solamente para cruzarse en el camino de Traoré y que este lo lanzase por los aires de vuelta hacia el césped. La imagen, ciertamente cómica, desató una tangana que se calentó por instantes.

Acto seguido, Joao Pedro acudió en defensa de su compañero de equipo y empujó a Adama hacia las vallas publicitarias. La reacción de Traoré, que no es precisamente el tipo más débil físicamente hablando, fue instantánea; adoptó una posición agresiva y empezó a avanzar amenazante hacia el atacante brasileño, que se arrepintió al instante de su decisión y empezó a recular.

La trifulca terminó con Todibo agarrando del cuello a Joao Pedro y siendo expulsado del terreno de juego. Los nervios se relajaron finalmente tras la intervención del árbitro y el partido tocó a su final en los minutos posteriores.

