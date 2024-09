Brutal rajada de Bernardo Silva contra el calendario: "Es una completa locura"

Una de las quejas más recurrentes o habituales entre los futbolistas profesionales es el calendario tan exigente, donde año tras año hay más número de partidos, tanto con los clubes como con los equipos nacionales. Una condición que posteriormente pasa factura con numerosas lesiones debido a la carga de encuentros a lo largo del curso.

El Barça, con ocho lesionados desde que se inició la temporada, o el Real Madrid, que tampoco se queda atrás con los múltiples problemas físicos en sus filas, son todo un ejemplo. La carga de partidos extra y el hecho de tener menos tiempo de recuperación está afectando en gran manera a los futbolistas.

Los jugadores, hartos de esta situación, están empezando a tomar partido y denuncian esta situación. El primero en hacerlo ha sido Kevin De Bruyne: "En mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el primer partido contra el Skonto de Riga. Ahora te dan 4 días. Y al final mira cuantos cruzados... Te hacen ir a Asia, Estados Unidos, partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo".

BERNARDO SILVA CLAMA CONTRA EL CALENDARIO

Precisamente, el siguiente en hacer lo propio ha sido un compañero del Manchester City, Bernardo Silva. El jugador, que está en estos momentos concentrado con la selección portuguesa, ha realizado unas declaraciones a 'Record' en el mismo sentido.

"El calendario es una completa locura. Acabamos de recibir la noticia de que solo tenemos un día libre para el partido de la Copa de la Liga inglesa. Probablemente, jugaremos cada tres días durante meses. Es absolutamente absurdo", señaló el futbolista luso.

Con el cambio de modelo en la Champions, los equipos deberán jugar más partidos. Una circunstancia que no agrada a Bernardo: "En la Liga de Campeones, si no te clasificas para octavos de final todavía tienes que jugar dos partidos más. Es verdad que las plantillas son más grandes, pero no voy a decir que sea fácil".

"No ha sido fácil. Paso muy poco tiempo con mi familia y amigos. La cantidad de partidos a la que estamos sometidos es absolutamente absurda", finalizó el jugador del Manchester City.