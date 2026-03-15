Bruno Guimarães, el 'Gavi' del Newcastle: "Su plan es venir a Barcelona"

Bruno Guimarães (Rio de Janeiro, 1997) ha estado en la agenda de la práctica totalidad de los gigantes europeos. El Barça fue uno de ellos. Lógico. Es un todo un ídolo en St. James' Park. Fue el primer 'galáctico' que trajo el jeque saudí Mohammed bin Salman, que adquirió el club del Tyneside en octubre de 2021 a través del Fondo Soberano de Inversión de Arabia Saudí por 300 millones de euros.

"La afición lo ama, y con razón", señaló Eddie Howe años atrás. 42 millones invirtió el Newcastle por él en 2022. "Tiene ese don técnico, pero también es de acero y resistente. Es un ganador y tiene una gran actitud. Un paquete completo", aportó. El ex del Lyon es un centrocampista que puede actuar tanto de pivote como de interior y que destaca por su rango de pases, su capacidad asociativa y habilidad para superar líneas.

Ídolo y capitán

Es capital en este Newcastle. Desafortunadamente para él y para Eddie Howe, no pudo estar presente el pasado martes para enfrentar al Barça por culpa de una lesión en el muslo que arrastra desde mediados de febrero.

El capitán de las 'urracas', referencia también en la 'Canarinha', sumaba nueve goles y siete asistencias en 35 partidos antes de sufrir un percance físico que le ha hecho perderse hasta ocho partidos. Su regreso está cerca de concretarse. De hecho, Eddie Howe confirmó en la comparecencia previa a la visita a Stamford Bridge del sábado que el brasileño volverá a Tyneside el lunes, tras completar su rehabilitación en su Brasil natal.

Y dio una gran noticia: "Creo que su plan, típico de Bruno, es venir a Barcelona y apoyar al equipo". E incluso marcó una fecha para su ansiada reaparición: "Es un jugador tan importante que me encantaría pensar que, para cuando termine el parón internacional, estará de vuelta, en forma y disponible".

El Barça intentó fichar a Bruno Guimaraes / instagram

Esto significa, pues, que no jugará ante Chelsea, Barça y Sunderland. En ese Crystal Palace-Newcastle del próximo 11 de abril se daría su vuelta.

Amuleto

Bruno será el 'amuleto' o 'talismán' - díganle como quieran - de un Newcastle que tratará de sellar su pase a cuartos en el Spotify Camp Nou el próximo miércoles. Hará como hizo Gavi, que entró - sin el alta médica - en la convocatoria para viajar a Newcastle y ser uno más de la expedición culé.

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Al final, Bruno no solo es el capitán, sino también uno de los futbolistas insignia del Newcastle. Su presencia supondrá un chute moral brutal para la plantilla.