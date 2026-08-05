Bruno Guimarães, 90 millones de euros para que Arteta coja el testigo de Guardiola

Anthony Gordon, Sandro Tonali y ahora será Bruno Guimarães. El año pasado fue Alexander Isak. Este verano ha sido lapidario para un Newcastle que, cuando se confirme la salida del centrocampista brasileño, habrá perdido de un plumazo a su columna vertebral. Por si fuera poco, también se quedó sin el arquitecto del proyecto, Eddie Howe, que renunció al cargo tras confesar que consideraba que ya no tenía sentido seguir al frente del equipo.

En el fútbol, como en la vida, la tristeza de unos suele ser la felicidad de otros. En este caso, la de Mikel Arteta y su Arsenal. Según informa 'The Athletic', el cuadro 'magpie' ha aceptado negociar el traspaso de Bruno Guimarães por unos 75 millones de libras (cerca de 87 millones de euros), después de que ambas partes acercaran posturas tras varios días de conversaciones.

Bruno Guimaraes, capitán del Newcastle / ADAM VAUGHAN / EFE

El conjunto londinense presentó inicialmente una oferta inferior, pero las negociaciones avanzaron de forma positiva y el acuerdo ya se encuentra en su fase final, lo que permitirá al internacional brasileño, de 28 años, cumplir su deseo de incorporarse al Arsenal, un club que, ahora sí, pelea año tras año por la Premier League.

El proyecto de Arteta llegó a un punto clave esta temporada. El técnico vasco, en el club desde diciembre de 2019, logró el objetivo soñado: ganar la Premier League. El cuadro gunner no lo conseguía desde los tiempos de Arsène Wenger, concretamente desde la campaña 2003-04. Además, alcanzó la final de la Champions League, donde cayó ante el PSG de Luis Enrique.

El valor que se le da en Inglaterra a la Premier League es inconmensurable. Para muchos británicos, la competición doméstica tiene incluso más prestigio que la Champions, y Arteta lo sabe. Su objetivo, ahora, es dominar la liga como lo hizo su maestro, Pep Guardiola, quien conquistó seis títulos ligueros en diez temporadas al frente del Manchester City. Una de las claves para lograrlo es disponer de un fondo de armario de primer nivel, y la llegada de Bruno Guimarães deja claro que el Arsenal quiere seguir ampliando su dominio.

Arteta: "Estamos trabajando muy activamente para mejorar y hacer evolucionar al equipo" / Archivo

El internacional brasileño es un perfil 'box to box' capaz de desempeñar varios roles en la medular. Con llegada al área, buen disparo y capacidad para abarcar mucho campo, Bruno Guimarães cuenta, además, con una experiencia más que contrastada en la Premier League.

La intención de los 'gunners' es que su mercado no se detenga aquí, ni mucho menos. Tras abonar 40 millones de euros al Leverkusen para que Piero Hincapié se quedara en el Emirates de manera permanente, el Arsenal incorporó a Illan Meslier, como agente libre, para reforzar la portería, y desembolsó otros 40 millones de euros por Christos Tzolis, extremo del Brujas.

Bruno Guimarães supondrá un importante golpe sobre la mesa y, quién sabe, si el impulso definitivo para que su compatriota Vinícius se decida por un cambio de rumbo hacia la Premier League. De momento, la renovación con el Real Madrid continúa bloqueada.