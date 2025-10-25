Bruno Fernandes rechazó ¡3,2 millones de euros al mes!

Si el Manchester United sigue en pie en 2025 es gracias, en gran parte, a Bruno Fernandes. En una de las etapas más oscuras de la entidad inglesa, el centrocampista portugués es de los pocos que nunca se ha rendido y que se ha echado el equipo a sus espaldas para remontar una situación dramática tanto a nivel institucional como deportivo, que tuvo como punto álgido la decimoquinta posición en la Premier la temporada pasada, la peor campaña del club en los últimos 50 años.

El centrocampista portugués afronta ahora su séptima temporada como 'red devil'. Y lo hace siendo el líder del vestuario e incluso el máximo goleador del equipo. 'Algo debe pasar para que no se haya marchado aún de Old Trafford', pensarán algunos.

Y en parte es cierto: a Bruno Fernandes le puede el amor por unos colores. Prueba irrefutable de ello es sin duda lo que sucedió el pasado verano, cuando el Al-Hilal apareció con los millones bajo el brazo para convencerle de que se marchara a la Liga Saudí.

Bruno Fernandes, jugador del Manchester United / ADAM VAUGHAN / EFE

Pero ni siquiera un maletín lleno de billetes hizo que Bruno Fernandes dejara tirado al Manchester United. La última oferta que recibió el internacional luso fue ni más ni menos que de 3,2 millones de euros... ¡al mes!, además de 100 'kilos' para la entidad británica.

Una oferta (casi) irrechazable

“Hablamos todo con la familia porque donde yo voy ellos tienen que ir”, comentó en una entrevista en 'The Times'. Y esa fue la clave de la historia. Su mujer le preguntó si en Manchester había logrado todo lo que se había propuesto conseguir, sabiendo que la respuesta era que no. "Si no lo intento (ganar la Premier o la Champions con el United), no lo lograré, eso seguro", comentó Bruno Fernandes, que tiene contrato hasta 2027 con un año más opcional y con una cláusula que le permitiría salir de la Premier por 65 millones de euros.

Bruno Fernandes, tras empatar contra el Everton en pretemporada / EFE

Eso sí, de cara a la próxima temporada su futuro no está ni mucho menos decidido. El portugués, que sumará hoy mismo 300 partidos con el United, vuelve a estar en el foco y ha decidido aplazar su decisión hasta después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Como siempre he dicho, me siento bien aquí y quiero conseguir mis sueños aquí. Mi agente sabe cómo trabajo. Si quiere hablar conmigo, será después de la Copa del Mundo. Hasta entonces, no hablo con nadie", aseguró en otra entrevista con la cadena británica 'BBC'.

"No puedo hablar por el club y he leído a gente decir que tengo un acuerdo para el año que viene, pero si el club ha llegado a ese acuerdo no lo ha hecho conmigo. Yo no he hablado con nadie", desveló, dejando claro que su historia de amor puede acabarse en cualquier momento.