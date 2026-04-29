Bruno Fernandes, a un paso de la historia: tiembla el récord de Henry y De Bruyne

El nombre de Bruno Fernandes ya está escrito con tinta imborrable en la historia reciente del Manchester United, pero esta temporada puede elevar su legado a una dimensión todavía mayor. El internacional portugués se encuentra a un solo pase de gol de igualar el récord histórico de asistencias en una misma campaña de la Premier League, una marca que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne con 20. Con cuatro jornadas aún por disputarse, el '8' de los 'diablos rojos' tiene todo a favor para superar una cifra que parecía inalcanzable.

La decimonovena asistencia llegó este pasado lunes, en la trabajada victoria por 2-1 ante el Brentford en Old Trafford, en el duelo correspondiente a la jornada 33. Fue una acción que define a la perfección su temporada: conducción con criterio, pausa y habilitar a su compañero, Benjamin Sesko, que transformó el contraataque para poner el segundo en el marcador. Un pase de gol más para el 'playmaker' del Manchester United en una colección que no deja de crecer.

Bruno lidera con claridad la tabla de asistencias con 19, nueve por encima de sus perseguidores, Cherki y Jarrod Bowen, y además es el futbolista que más ocasiones crea en toda la liga, superando ampliamente el centenar. Su impacto va mucho más allá de los números: suma ocho goles y ha participado directamente en 27 tantos, siendo el eje absoluto del juego ofensivo del United. De hecho, según datos estadísticos, sus contribuciones han supuesto una enorme cantidad de puntos para su equipo, reflejo de su influencia real en los resultados.

Desde su llegada en enero de 2020, el Manchester United ha atravesado etapas complicadas, lejos de la lucha constante por títulos. Sin embargo, el equipo ha dado un salto competitivo esta temporada, asentado en la tercera posición y con una segunda vuelta sobresaliente tras la llegada de Michael Carrick al banquillo. En ese crecimiento, la figura de Bruno ha sido determinante, ejerciendo como líder futbolístico y emocional.

Además, su regularidad le ha permitido alcanzar cifras simbólicas dentro del club. Ya suma 140 participaciones de gol con la camiseta de los 'red devils', igualando a Cristiano Ronaldo, con un balance perfectamente equilibrado de 70 goles y 70 asistencias. A esto se añade su racha actual, encadenando siete partidos consecutivos viendo puerta o asistiendo, algo que no se lograba en el club desde la época de Robin van Persie.

Ahora, con el récord a tiro, Bruno Fernandes encara el tramo final del campeonato con la oportunidad de firmar una de las mejores temporadas individuales que se recuerdan en la Premier League. Un último paso le separa de entrar definitivamente en la historia.