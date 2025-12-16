Bruno Fernandes habla sobre su posible salida a Arabia Saudí: "El Manchester United quería que me fuera"

Bruno Fernandes sigue siendo un referente en el Manchester United. El capitán 'red devil' es el modelo de un equipo que no pasa por su mejor momento, tanto a nivel deportivo como institucional, y mucho se ha hablado de una posible salida del portugués.

Este pasado verano, hubo muchos rumores de un posible movimiento hacia el fútbol saudí, unas conversaciones que el propio Bruno ha confirmado, y ha hablado de la oferta monetaria que recibió y que se estimó en unos 85 millones para el club mancuniano.

"Podría haberme ido en el último mercado de fichajes. Habría ganado mucho más dinero. Iba a irme hace una temporada —no diré dónde—, pero habría ganado muchos trofeos esa temporada. Decidí quedarme por motivos familiares, pero también porque me encanta el club. La conversación con el entrenador también me convenció de quedarme", dijo en una entrevista a Canal 11. "No me puedo quejar, estoy muy bien pagado, pero obviamente la diferencia es enorme. Eso nunca fue lo que me guió. Si algún día tengo que jugar en Arabia Saudí, jugaré allí. Mi estilo de vida cambiará, la vida de mis hijos será soleada, después de seis años en Manchester con frío y lluvia, estaré jugando en una liga en crecimiento, con jugadores reconocidos".

“Podría haberme ido intentando forzar al club pero nunca me sentí en condiciones de hacerlo, sentí empatía y cariño. Siento amor por el Manchester United", añadía, aunque sí dejó un mensaje para el club: "Desde la perspectiva del club, sentí que era un poco como 'si te vas, no es tan malo para nosotros'. Eso me dolió un poco".

"Más que soler, me hizo sentir triste porque soy un jugador al que no se le puede recriminar nada. Siempre estoy disponible, siempre juego -bien o mal-. Doy siempre mi máximo. Pero llega un punto en que, para ellos, el dinero es más importante que cualquier otra cosa", afirmó. "El club quería que me fuera, lo tengo presente. Se lo dije a la directiva, pero creo que no tuvieron el coraje de tomar esa decisión, porque el entrenador me quería. Si hubiera dicho que quería irme, me habrían dejado ir".

A estas alturas de la temporada, Fernandes siente que no tiene la misma seguridad en sí mismo que tenía antes: "Últimamente, siento que estoy en una situación delicada. En Inglaterra, cuando un jugador se acerca a los 30, empieza a pensar que necesita una renovación. Es como los muebles. La cuestión de la lealtad ya no se ve de la misma manera que antes".