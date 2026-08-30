Bruno Fernandes desata el poder del United en la vuelta de Rashford a Old Trafford

El Manchester United reaccionó a lo grande tras la derrota de la primera jornada ante el Hull City. Por detrás en el marcador desde el minuto 29 ante el Ipswich Town, al que logró igualar antes del descanso, el conjunto de Michael Carrick se transformó en la segunda mitad para acabar firmando una goleada contundente ante su afición en Old Trafford (5-2). El gran protagonista fue Bruno Fernandes, autor de tres goles y una asistencia.

De la inquietud a la reafirmación. Así es el fútbol y así han sido los 'Diablos Rojos' en los últimos años, atrapados entre las exigencias de un club de su dimensión y unos resultados muy alejados de su historia. La llegada de Michael Carrick, una leyenda como futbolista y cada vez más importante desde el banquillo, ha vuelto a impulsar al equipo, que tras el tropiezo inicial ante el Hull City necesitaba una reacción.

Y esa reacción no llegó de inmediato. El United volvió a mostrar dudas durante una primera parte en la que no encontraba fluidez con balón, sufría para generar ocasiones y tampoco transmitía demasiada seguridad atrás. El Ipswich aprovechó esas dificultades para adelantarse en el minuto 29.

La jugada comenzó con una gran conducción individual de Fatawu, que llegó hasta la línea de fondo y superó a Shaw. Su acción terminó con un pase atrás que Davis convirtió con un fantástico disparo con el interior de la pierna izquierda. Era el 0-1 y una nueva señal de alarma para un United que tampoco encontraba la manera de frenar a un Enciso muy activo por su velocidad y ambición.

Sin embargo, un error del Ipswich cambió el partido. Marcelino Núñez resbaló cuando tenía el balón controlado y permitió a Matheus Cunha lanzar un contragolpe. El brasileño encontró a Bruno Fernandes, que volvió a demostrar su capacidad para aparecer en los momentos importantes. El portugués armó un potente zurdazo que superó a Scherpen y estableció el empate en el minuto 40.

El United se marchó al descanso con vida y, sobre todo, con la oportunidad de cambiar completamente el rumbo del encuentro. Lo hizo nada más regresar de los vestuarios.

El United se desata tras el descanso

El conjunto de Carrick salió mucho más agresivo, vertical y preciso. Marcus Rashford, titular y uno de los jugadores más destacados, comenzó a encontrar espacios junto a Bryan Mbeumo, Cunha y un Bruno Fernandes absolutamente desatado.

Del minuto 56 al 61, los 'Diablos Rojos' prácticamente sentenciaron el encuentro con tres acciones que reflejaron su superioridad ofensiva.

El 2-1 llegó en el minuto 56. Harry Maguire se incorporó al ataque y soltó un potente derechazo cruzado que tocó decisivamente en Greaves y acabó en la portería. Tres minutos después, Cunha fue derribado dentro del área por el propio Greaves y el árbitro señaló penalti.

Bruno Fernandes asumió la responsabilidad y no falló. El portugués engañó a Scherpen y colocó el 3-1 en el marcador en el minuto 61.

Bruno Fernandes fue el mejor ante el Ipswich / EFE

El Ipswich quedó completamente desbordado y el United siguió atacando. En el minuto 69 volvió a aparecer Bruno Fernandes para marcar el cuarto y completar su gran actuación. El centrocampista portugués todavía tendría tiempo para participar en el quinto, asistiendo a Bryan Mbeumo, que puso el 5-1 en el minuto 82.

El conjunto visitante maquilló el resultado en el tramo final, aprovechando un error de Lisandro Martínez para establecer el definitivo 5-2, pero el encuentro ya estaba completamente decidido.

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Después de la derrota ante el Hull City en el estreno, el Manchester United necesitaba una reacción y la encontró de la manera más contundente posible. Carrick recompuso al equipo y Bruno Fernandes lideró una segunda parte arrolladora que devuelve confianza a unos 'Diablos Rojos' que buscan recuperar, poco a poco, el lugar que históricamente les corresponde.