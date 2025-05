La amenaza de Amorim a Garnacho: "Reza para no volver"

Alejandro Garnacho no volverá a jugar en el Manchester United, al menos mientras el portugués Rúben Amorim siga siendo el inquilino de Old Trafford. El motivo, las quejas públicas del argentino ante su suplencia en la final de la Europa League que los 'red devils' perdieron ante el Tottenham en Bilbao. "Hasta la final, he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... no sé", criticó tras la debacle de San Mamés.

"Reza para no volver"

El díscolo futbolista tiene puesta la cruz de su entrenador y todavía más después de la última conversación que ambos tuvieron el pasado sábado en el centro de entrenamientos de Carrington y que ha publicado el rotativo británico 'Daily Mail'. Según el tabloide, el extécnico del Sporting CP y que tomó las riendas del equipo en noviembre le espetó a Garnacho: "Reza para encontrar un nuevo club que te fiche y no tengas que volver aquí a hacer la pretemporada".

Garnacho, desesperado con este United / AP

Una amenaza a todas luces del luso al argentino, dando a entender que si Garnacho regresa al noroeste inglés en julio le hará la vida imposible. El propio periódico informa asimismo que después de perder la final de la Europa League hubo un cónclave de urgencia de la dirección deportiva con el portugués donde Amorim exigió la salida del futbolista del club.

Habrá ofertas

El Manchester United tiene tasado al extremo izquierdo en 70 millones de euros y varios clubes se han interesado por sus servicios. Chelsea y Nápoles han preguntado por su situación aunque viendo que no tiene futuro en Old Trafford esperan negociar a la baja una cifra que consideran desorbitada.

No es la única patata caliente que tienen los mancunianos entre manos. Marcus Rashford tampoco es del agrado de Amorim, ya lo demostró mientras convivieron con repetidos desaires y ausencias en las convocatorias. El United se verá obligado a deshacerse del internacional inglés este próximo verano, por el que solicitarán un precio de 45 millones de euros. El Aston Villa, equipo en el que ha militado a préstamo, no consiguió la clasificación para la Champions League, requisito imprescindible para la continuidad del futbolista en Villa Park.