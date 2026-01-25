La bronca tremenda de Paco Jémez a Nuno en su aventura por el West Ham

La llegada de Paco Jémez al West Ham hace apenas nueve días sorprendió a todos. Con un equipo al borde del descenso y sin victorias desde el pasado 8 de noviembre, pocos podían imaginar que la dupla formada por el veterano técnico español y Nuno Espírito Santo iba a dar un giro tan espectacular. Pero la Premier League ya tiene su historia: dos partidos y dos victorias después, el West Ham vuelve a sonreír y la esperanza de la permanencia está más viva que nunca.

La “bronca” que protagonizó Paco Jémez durante el último partido contra el Sunderland se ha convertido en anécdota más que en conflicto. Según captó la Cope, el español estalló un momento en el banquillo al ver un cambio defensivo de Nuno. El cabreo que coge se produjo a raíz del cambio de Max Kilman, su defensa central.

Solo habian ganado 3 partidos, y han ganado dos seguidos ahora tras la llegada de Paco Jémez como ayudante de Nuno. Lejos de ser un choque de egos, terminó en risas y palmaditas en la espalda, la química entre ambos técnicos es evidente.

Como explicó un miembro del vestuario: “Paco puede ponerse intenso, pero después te hace reír y enseguida volvemos a concentrarnos en ganar. Es un crack”, afirma.

Y los resultados hablan por sí solos: los goles de Summerville, Bowen y Mateus Fernandes en la primera mitad contra el Sunderland mostraron un equipo sólido, ofensivo y confiado, algo impensable hace solo una semana. El West Ham, gracias a la dirección compartida de Nuno y Paco, se coloca momentáneamente a solo dos puntos de la salvación.

Paco Jémez ha cambiado al West Ham

El humor y la camaradería entre ambos entrenadores se ha convertido en un punto extra para los ‘hammers’. No solo están sumando puntos, sino que también disfrutan del proceso: estrategias compartidas, bromas durante los entrenamientos y una energía positiva que contagia al equipo.

La llegada de Paco Jémez demuestra que, pese a estar fuera de la máxima división desde hace años, es un técnico con un recorrido increíble y una gran experiencia.