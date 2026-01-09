El Bristol City se frota las manos con el multimillonario traspaso de Semenyo al City

Antoine Semenyo salió del Bristol City al Bournemouth en verano de 2023. Pagaron 10,25 millones de euros para traerlo al Vitality Stadium. Una buena venta, teniendo en cuenta que era un jugador de la casa y que fue encadenando cesiones (Bath City, Newport County o Sunderland) hasta adquirir el nivel para el primer equipo, aunque en ese momento no entraba ni en el ‘top 5’ de ventas de la historia del club.

Un ranking que lidera Alex Scott (23 millones de euros, al Bournemouth), seguido de Adam Webster (22,22 millones, al Brighton) y Lloyd Kelly (14,8 millones, al Bournemouth). Sin embargo, ahora Semenyo se ha instalado de golpe en el segundo puesto sin ni siquiera estar ya en el club.

Antoine Semenyo, nuevo jugador del City / 'X'

Además de Guardiola, que incorporará a un nuevo jugadorazo en ataque, y del Bournemouth, que recibe 75 millones para sus arcas, hay un tercer beneficiado: el Bristol City. El décimo clasificado de la actual Championship (segunda división de Inglaterra) tenía una cláusula de venta sobre el internacional ghanés que le reportará, según 'The Times', 10,5 millones de libras (12,1 millones de euros). Tuvieron buen ojo al calcular su potencial y decidir ingresar un poco menos en el pasado para poder recibir más dinero.

De este modo, Semenyo habrá dejado en las arcas del Bournemouth un total de 22,35 millones de euros, superando a Adam Webster, la segunda venta más alta en la historia del club, y pisándole los talones a Scott. Aunque pudo salir muchísimo antes del club, seguramente por muy poco precio.

Rechazado por muchos equipos e la Premier

Antes de firmar por el Bournemouth, seis meses antes de la llegada de Iraola al club, fue rechazado por varios equipos de la Premier: Arsenal, Tottenham, Fulham, Crystal Palace o West Ham, que en 2018 no solo descartaron a Semenyo, sino también a Michael Olise. “Cuando tienes 15 o 16 años no sabes cómo lidiar con ello. Tuve muchas dudas, pero esas experiencias me han ayudado a ser el futbolista que soy hoy”, explicó el jugador en una entrevista concedida a Football Focus.

Antoine Semenyo del AFC Bournemouth en acción durante un partido de la Premier League / EFE/EPA/DANIEL HAMBURY

Ahora, su nuevo reto está en Manchester, donde espera dar muchas alegrías en el Etihad. Sin embargo, en Bristol también estarán encantados con su venta.