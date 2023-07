¡El Brighton rechaza una oferta por Caicedo de 81 millones de euros!

Según Sky Sports, el conjunto inglés ha rechazado una oferta de 81 millones de euros por su jugador estrella El Chelsea se está encontrando con un duro negociador que, de momento, no cede a las pretensiones

Moisés Caicedo, centrocampista del Brighton ha sido uno de los puntales y uno de los mejores jugadores de la Premier League la temporada pasada. Esto, no ha pasado desapercibido por los grandes y el Chelsea ha tomado la delantera para hacerse con el jugador. Lo que no esperaba es que el Brighton hubiera rechazado una oferta de 81 millones de euros.

En los últimos meses el centrocampista ecuatoriano había sido puesto en el radar de varios equipos, como el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal y el propio Chelsea, pero nunca se había llegado a hablar de una oferta tan astronómica. El conjunto de Roberto De Zerbi no tiene la necesitad de vender, después de ingresar 42 millones de euros por la venta del centrocampista Mac Allister al Liverpool. Si ahora el Brighton vende a Caicedo, se iría un puntal del mediocentro más y el proyecto estaría muy tocado, justo el año que el Brighton va a disputar la Europa League por primera vez en su historia. Eso sí, sí hay un club que se reconvierte a las 'saqueadas' de los grandes, cómo ha venido demostrándo en estos últimos años, es el Brighton.

Caicedo no escondió que le gusta el conjunto de Londres. "El Chelsea es un gran equipo, un equipo histórico. No puedo decir que no porque sí es un equipo muy grande, histórico, muy lindo, la ciudad también es muy linda”.

El conjunto 'blue' sueña con juntar a Mac Allister, Enzo Fernández y Moisés Caicedo en el centro del campo, lo que daría un 'plus' y un salto de cualidad muy importante al nuevo proyecto de Mauricio Pochettino. Los 'gaviotas' siguen duros y evitando la salida de Caicedo, pero en los próximos días puede haber novedades que dejan al Brighton con un centro del campo desierto.