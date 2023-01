¡El Brighton aparta a Moisés Caicedo!

Según apuntan en Inglaterra, el club le ha pedido no acudir hoy a entrenarse ni jugar mañana ante el Liverpool Caicedo comunicó en redes sociales que su intención es dejar el equipo en este mercado de invierno

Nadie se esperaba que el gran culebrón del mercado de fichajes de invierno iba a ser el de Moisés Caicedo. El ecuatoriano estaba solicitado por su enorme rendimiento, pero no hasta el punto de que toda Inglaterra esté pendiente de cuál será su futuro. Especialmente atentos están en Londres, concretamente en los despachos de Arsenal y Chelsea.

El Brighton le ha declarado intransferible cuando 'blues' y, recientemente, 'gunners' han venido a por él. Hasta los 60 millones de libras llegó el Arsenal para llevárselo al Emirates. Pero nada parecía hacer cambiar de opinión a los 'seagulls'. Hasta el comunicado de Moisés Caicedo en la noche del viernes. En él, el ecuatoriano se mostraba tremendamente agradecido al Brighton, pero le pedía dejar el club y aprovechar "una magnífica oportunidad". Esa oportunidad no es otra que firmar por un 'grande'.

Ahora, lo que parecía un traspaso imposible, está más cerca que nunca de hacerse realidad. Moisés Caicedo ya ha dado el paso y el Brighton va abriendo cada vez más la puerta de salida.

Según apuntan en Inglaterra, el club le ha pedido al jugador que no se entrene en el día de hoy con el equipo y que mañana no juegue ante el Liverpool para acallar todo el runrún que gira en torno a su figura. El Brighton sigue esperando que no se marche, pero mantiene a Moisés Caicedo al margen de la dinámica del equipo hasta que todo se aclare, es decir, hasta el 1 de febrero.

Arsenal y Chelsea le esperan con los brazos abiertos. Todas las informaciones apuntan a que vestirá de 'gunner', pero los 'blues' ya han demostrado que van adelantados en esto de 'robarles' fichajes (Mudryk). Veremos cómo termina uno de los grandes culebrones del mercado invernal.