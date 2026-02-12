Brentford - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Brentford y Arsenal se enfrentan hoy domingo 8 de febrero en el Brentford Community Stadium en el partido de la Jornada 26 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Brentford - Arsenal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Keith Andrews llegará a la disputa luego de haber vencido al Newcastle (3-2), vencido al Brentford (1-0), perdido contra el Nottingham Forest (2-0) y perdido contra el Chelsea (2-0), de manera que se ubica en el séptimo puesto de la tabla con 39 puntos y +5 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Mikel Arteta registraron una victoria sobre el Sunderland (3-0), una victoria sobre el Leeds (4-0), una derrota frente al Manchester United (3-2) y un empate con el Nottingham Forest (0-0), por lo que se ubican en el lugar número 1 de la clasificación con 56 puntos y +32 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL BRENTFORD - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Brentford y Arsenal, correspondiente a la Jornada 26 de la Premier League, se disputa hoy jueves 12 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BRENTFORD - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Brentford y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.