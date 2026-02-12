Brentford - Arsenal, en directo: partido de la Premier League, en vivo hoy

Arsenal, a ser un poco más líder

Los Gunners no tendrán un partido nada fácil en el Gtech Community. El equipo visitante tendrá que sacar su mejor versión sobre el césped ante un rival que sí o sí va a ir a por el triunfo ante los suyos para seguir escalando posiciones y acercarse a la zona noble de la clasificación. El Arsenal, líder con 56 puntos, tiene solo 3 puntos de margen con el segundo clasificado: el City de Pep que llega con fuerza para pisarle los talones. Si el Arsenal suma hoy un triunfo, la diferencia entre ambos será de seis puntos.