Brentford - Arsenal, en directo: partido de la Premier League, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la jornada 26 de la Premier League
Xavi Turu
El líder de la Premier League, el Arsenal, visita el Gtech Community Stadium del Brentford en la jornada 26 de la competición.
Arsenal, a ser un poco más líder
Los Gunners no tendrán un partido nada fácil en el Gtech Community. El equipo visitante tendrá que sacar su mejor versión sobre el césped ante un rival que sí o sí va a ir a por el triunfo ante los suyos para seguir escalando posiciones y acercarse a la zona noble de la clasificación. El Arsenal, líder con 56 puntos, tiene solo 3 puntos de margen con el segundo clasificado: el City de Pep que llega con fuerza para pisarle los talones. Si el Arsenal suma hoy un triunfo, la diferencia entre ambos será de seis puntos.
Brentford, el equipo revelación
El conjunto local está cuajando una gran temporada y sueña con acabar este curso en puestos europeos. Llegan con buenas sensaciones a este partido, ya que ganaron a Newcastle y Aston Villa en las pasadas dos jornadas. Hoy, encuentro de nota ante el todopoderoso líder de la Premier League: un Arsenal que buscará seguir con su distancia en la zona alta de la tabla después de las victorias de Manchester City y Aston Villa en la noche de ayer.
Brentford - Arsenal
Poco menos de media hora para que el balón empiece a rodar sobre el tapete verde: en nada y menos los 22 protagonistas saltaran a calentar.
Brentford - Arsenal
Arteta va con todo y pone en punta a un Gyokeres que buscará estar acertado de cara a portería.
Brentford - Arsenal
Ya tenemos el once de los locales. El conjunto que dirige keith Andrews arranca con estos futbolistas.
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Arrancamos la retransmisión con el partido que enfrentará al Brentford y al Arsenal en el Gtech Community Stadium, correspondiente a la jornada 26 de la Premier League. La contienda arranca a las 21:00 horas y desde SPORT no ponemos con una pequeña previa. ¡Comenzamos!
