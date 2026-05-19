Bournemouth - Manchester City, en directo: sigue el partido de la Premier League, en vivo hoy

¡Hoy puede haber campeón!

En caso que el Manchester City no gane esta noche en el Vitality Stadium, el Arsenal se proclamaría campeón de la Premier League 2025/26.

Los 'gunners' tienen ahora mismo cinco puntos más que los 'cityzens' y un partido más disputado. Si los de Guardiola consiguen la victoria, el título se decidiría en una última jornada de lo más emocionante.

¡Seguro que la parte roja de Londres estará muy pendiente del resultado del City!