Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fichajes BarçaAlcarazGuardiolaBournemouth - CityDónde ver Bournemouth - Manchester CityJonathan AndicClasificación Giro ItaliaGiro Italia etapa 11Giro Italia contrarrelojFermín lesiónAli BaratHija GuardiolaMercado de fichajesRegla 1:1Mike JamesMonchiRodriHorarios F1 CanadáDescenso LaLigaCalculadora descensoCiclistasPaula BlasiBorja YusReciclar ropaCasa GuardiolaPaseo marítimoGonzalo BernardosPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

En Directo

PREMIER LEAGUE

Bournemouth - Manchester City, en directo: sigue el partido de la Premier League, en vivo hoy

Sigue en directo el partido entre el AFC Bournemouth y el Manchester City en el Vitality Stadium

Pep Guardiola agradece a la afición tras finalizar un partido de la Premier League ante el Brentford

Pep Guardiola agradece a la afición tras finalizar un partido de la Premier League ante el Brentford / EFE

David Raurell

El Manchester City quiere seguir dando guerra en la Premier League. El equipo de Pep Gaurdiola no puede fallar en la jornada 37 ante el Bournemouth si desea seguir teniendo opciones de ganar el título.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL