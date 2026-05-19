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PREMIER LEAGUE
Bournemouth - Manchester City, en directo: sigue el partido de la Premier League, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre el AFC Bournemouth y el Manchester City en el Vitality Stadium
David Raurell
El Manchester City quiere seguir dando guerra en la Premier League. El equipo de Pep Gaurdiola no puede fallar en la jornada 37 ante el Bournemouth si desea seguir teniendo opciones de ganar el título.
¡Hoy puede haber campeón!
En caso que el Manchester City no gane esta noche en el Vitality Stadium, el Arsenal se proclamaría campeón de la Premier League 2025/26.
Los 'gunners' tienen ahora mismo cinco puntos más que los 'cityzens' y un partido más disputado. Si los de Guardiola consiguen la victoria, el título se decidiría en una última jornada de lo más emocionante.
¡Seguro que la parte roja de Londres estará muy pendiente del resultado del City!
¡Muy buenas tardes!
Arrancamos con el seguimiento en vivo del encuentro entre Bournemouth y Manchester City.
El equipo de Pep Guardiola quiere llevar la disputa por el título hasta la última jornada de liga.
¿Lo conseguirá? ¡Enseguida salimos de dudas!
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