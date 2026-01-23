Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PREMIER

Bournemouth - Liverpool: Horario y dónde ver el partido de Premier League

A qué hora y dónde ver el Bournemouth - Liverpool de Premier League

El Manchester City ha de recuperarse en Premier tras una sorpresiva derrota en Champions League

El Manchester City ha de recuperarse en Premier tras una sorpresiva derrota en Champions League / BBC

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Bournemouth y Liverpool se enfrentan este sábado 24 de enero en el Vitality Stadium en el partido de la Jornada 23 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Bournemouth - Liverpool y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Andoni Iraola llegará a la disputa luego de haber empatado con el Brighton (1-1), derrotado al Tottenham (3-2), perdido frente al Arsenal (3-2) y empatado con el Chelsea (2-2), de manera que se ubica en el decimoquinto puesto de la tabla con 27 puntos y -6 en el diferencial de goles.

Arne Slot salva la papeleta

Arne Slot salva la papeleta

Por su parte, los comandados por Arne Slot registraron un empate con el Burnley (1-1), un empate con el Arsenal (0-0), un empate con el Fulham (2-2) y un empate con el Leeds (0-0), por lo que se ubican en el lugar número 4 de la clasificación con 36 puntos y +4 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL BOURNEMOUTH - LIVERPOOL DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Bournemouth y Liverpool, correspondiente a la Jornada 23 de la Premier League, se disputa este sábado 24 de enero a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BOURNEMOUTH - LIVERPOOL DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Bournemouth y Liverpool se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

