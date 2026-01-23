Bournemouth - Liverpool: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Bournemouth y Liverpool se enfrentan este sábado 24 de enero en el Vitality Stadium en el partido de la Jornada 23 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Bournemouth - Liverpool y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Andoni Iraola llegará a la disputa luego de haber empatado con el Brighton (1-1), derrotado al Tottenham (3-2), perdido frente al Arsenal (3-2) y empatado con el Chelsea (2-2), de manera que se ubica en el decimoquinto puesto de la tabla con 27 puntos y -6 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Arne Slot registraron un empate con el Burnley (1-1), un empate con el Arsenal (0-0), un empate con el Fulham (2-2) y un empate con el Leeds (0-0), por lo que se ubican en el lugar número 4 de la clasificación con 36 puntos y +4 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL BOURNEMOUTH - LIVERPOOL DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Bournemouth y Liverpool, correspondiente a la Jornada 23 de la Premier League, se disputa este sábado 24 de enero a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BOURNEMOUTH - LIVERPOOL DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Bournemouth y Liverpool se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.