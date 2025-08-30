Premier League
El Bournemouth de Iraola sorprende al Tottenham
Evanilson fue el autor del tanto de los visitantes
EFE
El Bournemouth de Andoni Iraola dio la sorpresa al imponerse por 0-1 al Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium, gracias a un tanto tempranero del brasileño Evanilson, que frenó el inicio perfecto de temporada de los 'Spurs'.
El único gol del encuentro llegó en el minuto 5, cuando Evanilson recortó dentro del área y sacó un zurdazo que, tras tocar en el argentino ‘Cuti’ Romero, se envenenó lo suficiente para superar a Vicario.
El conjunto visitante tuvo varias opciones para ampliar la ventaja, especialmente en las botas de Semenyo, cuyos disparos se marcharon desviados.
Mientras tanto, el Tottenham apenas generó peligro y se mostró incapaz de encontrar el tanto del empate frente a un Bournemouth sólido y bien organizado.
En la segunda mitad, los de Iraola continuaron desplegando su mejor fútbol y gozaron de las ocasiones más claras para sentenciar el duelo, ante un Tottenham que no estuvo cerca del empate.
El Tottenham encaja así su primera derrota de la temporada en la Premier League, mientras que el Bournemouth alcanza los seis puntos.
