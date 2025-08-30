Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Premier League

El Bournemouth de Iraola sorprende al Tottenham

Evanilson fue el autor del tanto de los visitantes

El Bournemouth sorprendió a domicilio al Tottenham

El Bournemouth sorprendió a domicilio al Tottenham / EFE

EFE

El Bournemouth de Andoni Iraola dio la sorpresa al imponerse por 0-1 al Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium, gracias a un tanto tempranero del brasileño Evanilson, que frenó el inicio perfecto de temporada de los 'Spurs'.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 5, cuando Evanilson recortó dentro del área y sacó un zurdazo que, tras tocar en el argentino ‘Cuti’ Romero, se envenenó lo suficiente para superar a Vicario.

El conjunto visitante tuvo varias opciones para ampliar la ventaja, especialmente en las botas de Semenyo, cuyos disparos se marcharon desviados.

Mientras tanto, el Tottenham apenas generó peligro y se mostró incapaz de encontrar el tanto del empate frente a un Bournemouth sólido y bien organizado.

En la segunda mitad, los de Iraola continuaron desplegando su mejor fútbol y gozaron de las ocasiones más claras para sentenciar el duelo, ante un Tottenham que no estuvo cerca del empate.

Noticias relacionadas y más

El Tottenham encaja así su primera derrota de la temporada en la Premier League, mientras que el Bournemouth alcanza los seis puntos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas