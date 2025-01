El Bournemouth de Iraola, un 'matagigantes' con sello propio

El AFC Bournemouth vive uno de los momentos más dulces de su historia. Afianzado en la parte alta de la Premier League, es costumbre verle practicar un fútbol ofensivo y directo que le está reportando grandes resultados. Los nueve partidos que acumulan invictos entre liga y FA Cup (seis victorias y tres empates) son una buena muestra de ello.

De la mano de Andoni Iraola, los 'cherries' sumaron 33 puntos tras 20 jornadas, lo que significa su mejor arranque en las ocho temporadas compitiendo en la máxima categoría del fútbol inglés. Cabe destacar que todos los datos analizados corresponden a la anterior jornada de liga, finalizada el 12/01, fecha en la que se publicaron las estadísticas utilizadas. Este gran arranque permite al equipo soñar con una clasificación europea, ya que la distancia con los puestos Champions cada vez es menor.

El Bournemouth, además, se ha consolidado como el 'matagigantes' de la Premier League. En la presente temporada ha conseguido ganar a Manchester City (2-1), Arsenal (2-0), Manchester United (0-3) y Tottenham (1-0). Solo Gvardiol pudo batir a unos 'cherries' que anotaron ocho goles en estos cuatro encuentros. Además, la plantilla ha hecho de Dean Court un fortín contra estos grandes equipos. Tres de las cuatro victorias se produjeron ante su afición, convirtiendo Bournemouth en una de las salidas más complicadas del campeonato.

Una clasificación engañosa

Tal como se ha dicho, la clasificación del Bournemouth tras 20 jornadas fue la máxima histórica en Premier League. Lo era la fecha pasada (33 puntos) y lo sigue siendo en la actual (34 puntos). Sin embargo, el club del sur de Inglaterra debería tener una puntuación más alta, según la empresa especializada en análisis deportivo Opta.

Pese a que la clasificación de la Premier posicionaba a los 'cherries' séptimos con 33 puntos la jornada pasada, la tabla elaborada por Opta a partir de los puntos esperados (expected points) los situaba terceros. Este modelo simula un puntaje final a partir de los goles esperados y los resultados de los partidos. Y, aunque no es una ciencia exacta, solo Liverpool y Arsenal estarían por delante de Bournemouth en esta clasificación.

El equipo de Iraola tiene 37'3 puntos esperados a partir de este estudio, por los 38'2 del Arsenal y los 42'1 del Liverpool. El descenso más chocante es el del Nottingham Forest, que pasa de ser tercero en la clasificación real a la octava posición en la de Opta con casi diez puntos menos.

Estos datos ejemplifican el gran trabajo del entrenador del Bournemouth y de todo su cuerpo técnico que, en caso de tener una plantilla con algo más de talento y resolutiva, vivirían en puestos Champions y cerca del liderato.

Un equipo hecho por y para Iraola

Desde su llegada al club en verano de 2023, Iraola inculcó a la plantilla su idea futbolística basada en la presión y la velocidad. Sin embargo, el comienzo no fue sencillo. Así lo detalló el ex delantero del equipo Dominik Solanke en una entrevista en The Times: "Al principio no podíamos asimilar toda la información", explicó, "no sabíamos cuándo presionar o cuándo bajar, pero luego ya fue algo natural porque el entrenador lo había repetido muchas veces", sentenció.

Un año y medio más tarde se puede asegurar que el Bournemouth es uno de los equipos que más y mejor presiona de Europa. Así lo afirman las mismas estadísticas, que muestran que los de Iraola son el segundo equipo de Inglaterra en cuanto a presiones totales en el último tercio (1.276) y presiones que dan lugar a pérdidas de posesión en esa zona del campo (230). Tan solo el Tottenham de Postecoglu tiene mejor balance que los 'cherries'.

Precisamente, Solanke (actualmente en los Spurs) es el líder destacado en este aspecto con 81 recuperaciones, treinta más que cualquier otro jugador. Sin embargo, lo más sorprendente es que hasta cuatro futbolistas del Bournemouth están entre los 20 primeros en esta métrica: Evanilson (45), Semenyo (36), Justin Kluivert (31) y Marcus Tavernier (31). Ningún otro equipo tiene más de dos jugadores entre los 20 primeros, según los datos de Opta.

¿Cuál será el techo del Bournemouth de Iraola? El tiempo dictará sentencia.